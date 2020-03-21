Rote Fahne 20/2025

  • Aktuell

  • 3 Editorial: Im umweltpolitischen
  • Rückwärtsgang in den Abgrund
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: Von „Brandmauer“ bei Merz, Söder und Co. nicht mehr viel zu spüren
  • 8 ICOR-Erklärung: Solidarität mit dem Volk Palästinas
  • 10 So steht es um die „Meinungsfreiheit“ der modernen Faschisten
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte;
  • Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 12 Wie Ministerin Reiche den Klimaschutz vollends über Bord werfen will

  • Jugend

  • 16 Ausbildungsstart: Jugendliche selbst schuld, wenn sie keinen Ausbildungsplatz finden?
  • 18 „Man muss auch lernen, wie man zusammenhält“
  • 19 „Es ist gut, dass ihr euch so für unsere Meinung interessiert
  • 20 - In der Gewerkschaft Mitglied werden - na klar! - Dürfen Auszubildende überhaupt streiken?
  • 21 Was heißt „Verantwortung für die Jugend übernehmen“?
  • 22 „Der wichtigste Tag meines Lebens“
  • 23 Ohne Kampfeinheit von Jung und Alt kein Sieg über den Imperialismus
  • 24 AfD auf Stimmenfang unter Erstwählern
  • 25 Einheit von Theorie und Praxis – bei Berufsausbildung im Sozialismus Standard
  • 36 Alt und Jung – zwei Herzen, ein Ziel, eine Partei

  • Politik

  • 26 Protest gegen Kita-Schließungen und höhere Gebühren
  • 32 NRW-Kommunalwahl: Große Polarisierung – antifaschistische Gegenbewegung nimmt weiter zu
  • 38 Der Wasserfußabdruck

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 28 Arbeitsplätzekahlschlag bei Ford geht weiter – Sozialtarifvertrag ebnet den Weg
  • 29 Jindal Steel will Thyssenkrupp Steel kaufen
  • 30 CATL Erfurt: Chinesische Arbeiter müssen rund um die Uhr arbeiten

  • International

  • 31 Zimmerwald 2.0: In aller Konsequenz gegen einen Dritten Weltkrieg
  • 34 Quito-Konferenz: „Unsere Einheit muss zur organisierten Kraft werden“

  • Berufsleben

  • 37 „Wir fahren keine Bundeswehrtram durch die Stadt!“

  • MLPD

  • 39 Das Filmemachen allein Springer & Co überlassen? Wohl kaum …
  • 40 „Die Zeitung hat einen Nerv getroffen“

  • Kurzgeschichte

  • 41 „Irgendwo ist die Grenze ...“

  • Reisen

  • 42 Wirklich sehenswert Unterwegs in Cornwall und Devon – Südwestengland

  • Service

  • 2 Impressum – Anzeigen
  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
  • 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
  • 47 Kontaktadressen