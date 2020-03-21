Rote Fahne 21/2025
Vorschau
- Was von Trumps großen Versprechungen für die Massen bleibt
- Massendebatte über Faschismus und Antikommunismus
- Nationalgarde - Umbau zur faschistischen Bürgerkriegstruppe
- Thailand: Immer wieder Proteste gegen Militärdiktatur und König
- Gesetzesänderung: Zwangsverpflichtungen für den Krieg umfassend möglich
Aktuell
- 3 Editorial: Kritik am Antikommunismus wächst
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Fortschritte – und noch viel zu klären in der Friedensbewegung
- 10 Aktuelles Interview mit George Gruenthal: „Wir brauchen eine Einheitsfront gegen Krieg und Faschismus“
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
Titelthema
- 12 Massendebatte über Faschismus und Antikommunismus
- 16 Faschistischer Staatsumbau in den USA schreitet voran
- 18 Was von Trumps großen Versprechungen für die Massen bleibt
- 19 Nationalgarde – Umbau zur faschistischen Bürgerkriegstruppe
- 20 Antifa – eine „terroristische Organisation“?
- 21 Donald Trump bläst zum kulturellen „Großputz“
- 22 Die rabenschwarze Spur des Antikommunismus in den USA
- 24 Studientipps: Der reaktionär-faschistische Antikommunismus von Donald Trump, faschistische Gefahr erfordert die weltanschauliche Auseinandersetzung gegen faschistische Demagogie
- 26 Wolfram Weimer – Hardliner des reaktionären Kulturkampfs
- 27 „Ein System, das so offen zerstörerisch ist, kann nicht bestehen“ – Auszüge aus Erklärungen fortschrittlicher Organisationen aus den USA
Rubriken
Politik
- 8 Friedensdemos – mit klarer Abgrenzung gegen Faschismus und Rassismus!
- 30 Die Solidarität mit Palästina wächst – weltweit Trump-Pläne: Keine Perspektive für das palästinensische Volk. - Macht mit in den Gaza Soli-AG‘s des REBELL!
- 36 Gesetzesänderung: Zwangsverpflichtungen für den Krieg umfassend möglich
- 42 Kanzler Merz und die vier Jahreszeiten
International
- 9 Al-Awda-Brigaden: Auf die Plätze, fertig …
- 32 Thailand: Immer wieder Proteste gegen Militärdiktatur und König
Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 28 Verstärkte betriebliche Repressionen – und erfolgreiche Gegenwehr
- 29 Bosch: „Der Konkurrenzkampf der Supermonopole
Jugend
- 34 Jugendhilfefonds der MLPD – Jede(r) kann dafür etwas tun
-
Sport
- 35 „Enhanced Games“ – Beginn einer neuen Ära im Leistungssport?
-
MLPD
- 38 Vielfältige Auseinandersetzung mit Artikeln der Roten Fahne – Gedanken eines Lesers zum Rote Fahne Magazin 15/2025
-
Bildreportage
- 40 Almherbst – ein ganz besonderer Tag
-
Service
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
