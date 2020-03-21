Rote Fahne 21/2025

  • Aktuell

  • 3 Editorial: Kritik am Anti­kommu­nismus­ wächst
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: Fortschritte – und noch viel zu klären in der Friedensbewegung
  • 10 Aktuelles Interview mit George Gruenthal: „Wir brauchen eine Einheitsfront gegen Krieg und Faschismus“
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 12 Massendebatte über Faschismus und Antikommunismus
  • 16 Faschistischer Staatsumbau in den USA schreitet voran
  • 18 Was von Trumps großen Versprechungen für die Massen bleibt
  • 19 Nationalgarde – Umbau zur faschistischen Bürgerkriegstruppe
  • 20 Antifa – eine „terroristische Organisation“?
  • 21 Donald Trump bläst zum kulturellen „Großputz“
  • 22 Die rabenschwarze Spur des Antikommunismus in den USA
  • 24 Studientipps: Der reaktionär-faschis­tische Antikommunismus von Donald Trump, faschistische Gefahr erfordert die weltanschauliche Auseinandersetzung gegen faschistische Demagogie
  • 26 Wolfram Weimer – Hardliner des reaktionären Kulturkampfs
  • 27 „Ein System, das so offen zerstörerisch ist, kann nicht bestehen“ – Auszüge aus Erklärungen fortschrittlicher Organisationen aus den USA

  • Rubriken

  • Politik

  • 8 Friedensdemos – mit klarer Abgrenzung gegen Faschismus und Rassismus!
  • 30 Die Solidarität mit Palästina wächst – weltweit Trump-Pläne: Keine Perspektive für das palästinensische Volk. - Macht mit in den Gaza Soli-AG‘s des REBELL!
  • 36 Gesetzesänderung: Zwangsverpflich­tungen für den Krieg umfassend möglich
  • 42 Kanzler Merz und die vier Jahreszeiten

  • International

  • 9 Al-Awda-Brigaden: Auf die Plätze, fertig …
  • 32 Thailand: Immer wieder Proteste gegen Militärdiktatur und König

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 28 Verstärkte betriebliche Repressionen – und erfolgreiche Gegenwehr
  • 29 Bosch: „Der Konkurrenzkampf der Supermonopole

  • Jugend

  • 34 Jugendhilfefonds der MLPD – Jede(r) kann dafür etwas tun

  • Sport

  • 35 „Enhanced Games“ – Beginn einer neuen Ära im Leistungssport?

  • MLPD

  • 38 Vielfältige Auseinandersetzung mit Artikeln der Roten Fahne – Gedanken eines Lesers zum Rote Fahne Magazin 15/2025

  • Bildreportage

  • 40 Almherbst – ein ganz besonderer Tag

  • Service

  • 2 Impressum – Anzeigen
  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
  • 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
  • 47 Kontaktadressen