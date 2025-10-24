„Der gemeinsame Widerstand unseres Volks war entscheidend“

„Der jetzige Waffenstillstand erleichtert Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser auf der ganzen Welt. Ihn hätte es ohne den gemeinsamen Widerstand unseres Volks nicht gegeben. Eine solch breite Protest- und Solidaritätsbewegung auf der ganzen Welt mit dem Kampf, Leben und Schicksal der Menschen in Palästina haben wir noch nie erlebt. Wir sind auch glücklich, dass jetzt Tausende palästinensische Gefangene wieder nach Hause zurückkehren können und das Leid ihrer Familien ein wenig mildern. Unter ihnen ist auch Dr. Ahmadi Mohanc, Arzt der Al-Awda-Health Community, über dessen Schicksal monatelang nichts bekannt war.

Aber wir sind auch wachsam! Unsere Forderungen nach dem sofortigen Stopp sämtlicher Waffenlieferung an Israel und für die Freilassung von über 12.000 Palästinensern aus israelischen Gefängnissen werden wir weiter auf die Straße tragen und für ein freies sozialistisches Palästina kämpfen. Die weltweite Solidaritätsbewegung wird wesentlich mit darüber entscheiden, ob die Verantwortlichen aus der israelischen, amerikanischen, aber auch deutschen Regierung zur Rechenschaft gezogen werden. In dem Sinn lehnen wir entschieden den Vorschlag eines ‚externen Vermittlers‘ – zum Beispiel Toni Blair – ab. Das palästinensische Volk kann und wird über seine Zukunft selbst entscheiden!“