Rote Fahne 22/2025
Vorschau
- „Der gemeinsame Widerstand unseres Volks war entscheidend“
- „Der Waffenstillstand in Gaza ist ein großer Grund zur Freude –doch der Kampf geht weiter“
- „Broligarchy“ –wie die Rechten versuchen, die Jugend zu ködern
- Der Zauber um „KPop Demon Hunters“
- Afghanistan: „Um die Frauen zu befreien, muss zuerst das Heimatland befreit werden“
Aktuell
- 3 Editorial: Das Volk macht die Geschichte
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Der „große Wurf“ und Merz’ banger Blick nach Frankreich
- 8 Israel provoziert mit Bruch der Waffenruhe
- 8 Sieben Millionen Menschen bei Protesten gegen Donald Trump
- 10 „Der gemeinsame Widerstand unseres Volks war entscheidend“– Aktuelles Statement von Ibrahim Ibrahim, Demokratisches Komitee Palästina
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
Titelthema
- 12 „Der Waffenstillstand in Gaza ist ein großer Grund zur Freude doch der Kampf geht weiter“ Interview mit Monika Gärtner-Engel, Internationalismus-Verantwortliche der MLPD
- 16 Nach dem Waffenstillstand: Organisiert euch – Gaza muss leben! Auszüge aus der Erklärung des ZK der MLPD vom 12. Oktober
- 18 „Die Hilfsbereitschaft der Bundesregierung ist reine Heuchelei“ – Interview mit Rechtsanwalt Peter Klusmann
- 19 Die geplatzten Träume der Allmachtsfantasten
- 20 Studientipps: Die antikommunistische Mär vom „linken Antisemitismus“, Faschistische Kräfte als Instrumente neuimperialistischer Staaten
- 22 Zur Einschätzung der Hamas: Veränderte Lage beachten
- 24 Gaza-AGs des REBELL: Jetzt Mitglied werden!
- 25 „Organize for Palestine“ – Initiative für nachhaltige Organisationsform
- 26 Wir sammeln Spenden für Gaza und die MLPD!
- 26 Düsseldorf: Interesse an weiterem Kontakt
- 27 Medizin für Rojava – wie alles anfing
- 27 Auf nach Gaza!
Rubriken
Umwelt
- 9 30. UN-Weltklimakonferenz: Jetzt breiten Protest und Zusammenschluss organisieren!
Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 28 Umstellung der europäischen Stahlindustrie auf Kriegswirtschaft
- 29 Tesla Grünheide: Auf Kriegsfuß mit der IG Metall
MLPD
- 30 Sie prägten die MLPD, die MLPD prägte sie – Jutta Zimmermann, Stefan Engel und Otwin Herzig feiern 50 Jahre Mitgliedschaft!
- 39 Diskussion vor dem BP-Betriebstor: „Ohne Religion mehr Frieden“?
Leserbrief
- 32 „Die Störungen im Reproduktionsprozess sind chronisch geworden“
Jugend
- 33 „Broligarchy“ – wie die Rechten versuchen, die Jugend zu ködern
- 42 Der Zauber um „KPop Demon Hunters“
Frauen
- 34 Afghanistan: „Um die Frauen zu befreien, muss zuerst das Heimatland befreit werden“
International
- 36 Reiseeindrücke aus Vietnam: Der Befreiungskampf und die Bedeutung einer breiten Einheitsfront
-
- 38 Hansi – ein Genosse, der nicht ins Schema des Kapitalismus passte
-
- 40 „Viele Artikel noch zu glatt und belehrend“ – Überlegungen zur Umstellung des Rote Fahne Magazins zur proletarischen Illustrierten
-
- 41 Der Regenbogen und die Bundestagspräsidentin
- 41 Die „Bildungsoffensive“ der AfD
Service
