Rote Fahne 22/2025
  • Aktuell

  • 3 Editorial: Das Volk macht die Geschichte
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: Der „große Wurf“ und Merz’ banger Blick nach Frankreich
  • 8 Israel provoziert mit Bruch der Waffenruhe
  • 8 Sieben Millionen Menschen bei Protesten gegen Donald Trump
  • 10 „Der gemeinsame Widerstand unseres Volks war entscheidend“– Aktuelles Statement von Ibrahim Ibrahim, Demokratisches Komitee Palästina
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 12 „Der Waffenstillstand in Gaza ist ein großer Grund zur Freude doch der Kampf geht weiter“ Interview mit Monika Gärtner-Engel, Internationalismus-Verantwortliche der MLPD
  • 16 Nach dem Waffenstillstand: Organisiert euch – Gaza muss leben! Auszüge aus der Erklärung des ZK der MLPD vom 12. Oktober
  • 18 „Die Hilfsbereitschaft der Bundesregierung ist reine Heuchelei“ – Interview mit Rechtsanwalt Peter Klusmann
  • 19 Die geplatzten Träume der Allmachtsfantasten
  • 20 Studientipps: Die antikommunistische Mär vom „linken Antisemitismus“, Faschistische Kräfte als Instrumente neuimperialistischer Staaten
  • 22 Zur Einschätzung der Hamas: Veränderte Lage beachten
  • 24 Gaza-AGs des REBELL: Jetzt Mitglied werden!
  • 25 „Organize for Palestine“ – Initiative für nachhaltige Organisationsform
  • 26 Wir sammeln Spenden für Gaza und die MLPD!
  • 26 Düsseldorf: Interesse an weiterem Kontakt
  • 27 Medizin für Rojava – wie alles anfing
  • 27 Auf nach Gaza!

  • Rubriken

  • Umwelt

  • 9 30. UN-Weltklimakonferenz: Jetzt breiten Protest und Zusammenschluss organisieren!

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 28 Umstellung der europäischen Stahlindustrie auf Kriegswirtschaft
  • 29 Tesla Grünheide: Auf Kriegsfuß mit der IG Metall

  • MLPD

  • 30 Sie prägten die MLPD, die MLPD prägte sie – Jutta Zimmermann, Stefan Engel und Otwin Herzig feiern 50 Jahre Mitgliedschaft!
  • 39 Diskussion vor dem BP-Betriebstor: „Ohne Religion mehr Frieden“?

  • Leserbrief

  • 32 „Die Störungen im Reproduktionsprozess sind chronisch geworden“

  • Jugend

  • 33 „Broligarchy“ – wie die Rechten versuchen, die Jugend zu ködern
  • 42 Der Zauber um „KPop Demon Hunters“

  • Frauen

  • 34 Afghanistan: „Um die Frauen zu befreien, muss zuerst das Heimatland befreit werden“

  • International

  • 36 Reiseeindrücke aus Vietnam: Der Befreiungskampf und die Bedeutung einer breiten Einheitsfront

  • Personenporträt

  • 38 Hansi – ein Genosse, der nicht ins Schema des Kapitalismus passte

  • Korrespondentenecke

  • 40 „Viele Artikel noch zu glatt und belehrend“ – Überlegungen zur Umstellung des Rote Fahne Magazins zur proletarischen Illustrierten

  • Satire

  • 41 Der Regenbogen und die Bundestagspräsidentin
  • 41 Die „Bildungsoffensive“ der AfD

  • Service

  • 2 Impressum – Anzeigen
  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
  • 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
  • 47 Kontaktadressen