Rote Fahne 23/2025
Vorschau
- „Wir wünschen uns eine antikapitalistische Gesellschaft“
- Run auf Rohstoffe –im Zeichen von globaler Umweltkatastrophe und Weltkriegsgefahr
- Luisa Neubauer: „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
- Neudatierung stellt Theorie von afrikanischer Herkunft des Menschen in Frage
- Rote-Fahne-Illustrierte: Mehr den Meinungsstreit wagen!
Aktuell
- 3 Editorial: Erdölförderung im Amazonasgebiet – was steckt dahinter?
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: „Drogenkrise“ und „Law and Order“-Heuchelei
- 10 „Wir wünschen uns eine antikapitalistische Gesellschaft“– Aktuelles Interview mit dem Klimaaktivisten und Waldbesetzer Samuel Bosch
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
Titelthema
- 12 Run auf Rohstoffe – im Zeichen von globaler Umweltkatastrophe und Weltkriegsgefahr
- 16 Die Weltwirtschafts- und Finanzkrise wurde durch eine Belebung abgelöst – Aus einer Grundsatzrede von Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD
- 18 Der Mythos um die Seltenen Erden – was steckt dahinter?
- 20 Wer sind die größten Rohstoffplünderer?
- 22 Studientipp: Was die „Zeitenwende in der Rohstoffpolitik“ bedeutet
- 23 Serbien: Der lange Kampf im Jadartal ist ungebrochen
- 24 Recycling zwischen Propaganda und Wirklichkeit
- 25 Mao Zedong – Vorkämpfer des Umweltschutzes im Sozialismus
- 26 Bergleute führend im Umweltkampf aktiv
Rubriken
Inteernational
- 8 Spendengala: Ein begeisterndes Highlight der Palästinasolidarität
- 10 „Die Menschen wollen nicht in ständiger Angst leben“ – Interview mit Andrej, Vertreter der ukrainischen ICOR-Organisation KSRD
- 32 „Ein anderes Kolumbien ist möglich!“ Erfolgreicher Kongress der MODEP (Bewegung für die Verteidigung der Rechte des Volkes)
- 32 „Komplizierte Situation im Bergbau in Kolumbien“ – Interview mit einem Beschäftigten eines Bergbau-Zulieferers
Umwelt
- 27 Streuobstwiesen müssen erhalten und ausgebaut werden! Aktion in Esslingen, Umweltkampftag in Hamburg – intensive Vorbereitungen
Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 28 Gemeinsam gegen den „Herbst der Grausamkeiten“ von Regierung und Monopolen
Wirtschaft
- 29 VW: Krise und Propaganda
Jugend
- 30 Gaza-Solidaritäts-AGs des REBELL: „Wie macht man das mit den Dauerspendern?“
- 31 Mit den Rotfüchsen auf dem Bauernhof
Buchbesprechung
- 34 Luisa Neubauer: „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
MLPD
- 35 Rote-Fahne-Illustrierte: Mehr den Meinungsstreit wagen!
- 36 Subbotniks – lebendiger Sozialismus Jung und alt packen an im Ferienpark Thüringer Wald, Ein schönes Wochenende im Ferienpark Plauer See
Wissenschaft
- 38 Durch Neudatierung in Frage gestellt: These von afrikanischer Herkunft des Menschen
Reisebericht
- 40 Sherry aus Andalusien: Ein Kulturgut in der Krise
Literatur/Filmtipp
- 41 Unsere übersetzte Literatur: Unverzichtbarer Beitrag für eine starke revolutionäre Weltbewegung!, Kinofilm „One Battle After Another“ – Sehenswert
Satire
- 42 Neues aus der Affenforschung
Service
- 2 Impressum – Anzeigen
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
- 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
- 47 Kontaktadressen