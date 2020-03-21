Rote Fahne 23/2025

Rote Fahne 23/2025
  • Aktuell

  • 3 Editorial: Erdölförderung im Amazonasgebiet – was steckt dahinter?
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: „Drogenkrise“ und „Law and Order“-Heuchelei
  • 10 „Wir wünschen uns eine antikapitalistische Gesellschaft“– Aktuelles Interview mit dem Klimaaktivisten und Waldbesetzer Samuel Bosch
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 12 Run auf Rohstoffe – im Zeichen von globaler Umweltkatastrophe und Weltkriegsgefahr
  • 16 Die Weltwirtschafts- und Finanzkrise wurde durch eine Belebung abgelöst – Aus einer Grundsatzrede von Gabi Fechtner, Parteivorsitz­en­de der MLPD
  • 18 Der Mythos um die Seltenen Erden – was steckt dahinter?
  • 20 Wer sind die größten Rohstoffplünderer?
  • 22 Studientipp: Was die „Zeitenwende in der Rohstoffpolitik“ bedeutet
  • 23 Serbien: Der lange Kampf im Jadartal ist ungebrochen
  • 24 Recycling zwischen Propaganda und Wirklichkeit
  • 25 Mao Zedong – Vorkämpfer des Umweltschutzes im Sozialismus
  • 26 Bergleute führend im Umweltkampf aktiv

  • Rubriken

  • Inteernational

  • 8 Spendengala: Ein begeisterndes Highlight der Palästinasolidarität
  • 10 „Die Menschen wollen nicht in ständiger Angst leben“ – Interview mit Andrej, Vertreter der ukrainischen ICOR-Organisation KSRD
  • 32 „Ein anderes Kolumbien ist möglich!“ Erfolgreicher Kongress der MODEP (Bewegung für die Verteidigung der Rechte des Volkes)
  • 32 „Komplizierte Situation im Bergbau in Kolumbien“ – Interview mit einem Beschäftigten eines Bergbau-Zulieferers

  • Umwelt

  • 27 Streuobstwiesen müssen erhalten und ausgebaut werden! Aktion in Esslingen, Umweltkampftag in Hamburg – intensive Vorbereitungen

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 28 Gemeinsam gegen den „Herbst der Grausamkeiten“ von Regierung und Monopolen

  • Wirtschaft

  • 29 VW: Krise und Propaganda

  • Jugend

  • 30 Gaza-Solidaritäts-AGs des REBELL: „Wie macht man das mit den Dauerspendern?“
  • 31 Mit den Rotfüchsen auf dem Bauernhof

  • Buchbesprechung

  • 34 Luisa Neubauer: „Was wäre, wenn wir mutig sind?“

  • MLPD

  • 35 Rote-Fahne-Illustrierte: Mehr den Meinungsstreit wagen!
  • 36 Subbotniks – lebendiger Sozialismus Jung und alt packen an im Ferienpark Thüringer Wald, Ein schönes Wochenende im Ferienpark Plauer See

  • Wissenschaft

  • 38 Durch Neudatierung in Frage gestellt: These von afrikanischer Herkunft des Menschen

  • Reisebericht

  • 40 Sherry aus Andalusien: Ein Kulturgut in der Krise

  • Literatur/Filmtipp

  • 41 Unsere übersetzte Literatur: Unverzichtbarer Beitrag für eine starke revolutionäre Weltbewegung!, Kinofilm „One Battle After Another“ – Sehenswert

  • Satire

  • 42 Neues aus der Affenforschung

  • Service

  • 2 Impressum – Anzeigen
  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
  • 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
  • 47 Kontaktadressen