Rote Fahne 24/2025
Rote Fahne 23/2025
Rote Fahne 22/2025
Rote Fahne 21/2025
Rote Fahne 20/2025
Rote Fahne 19/2025

  • Aktuell

  • 3 Editorial: Klare Kante gegen den modernen Faschismus
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: Wo Steinmeier recht hat – und wo nicht
  • 10 Aktuelles Interview mit Alassa Mfouapon: „Gemeinsam sind wir eine unübersehbare Kraft“
  • 11 Ein Foto

  • Titelthema

  • 12 AfD-Jugend 2.0 – Faschisten im „modernen“ Gewand
  • 16 Die verlogenen Botschaften der AfD
  • 18 „Ich hab‘ mir einen ,FCK AfD‘-Sticker auf meine Simson geklebt“ – Interview mit einem Moped-Fan aus Thüringen
  • 19 Auch der Kampfsport ist umkämpft – Kultur und Kampfsport als Türöffner zur Verhetzung von Jugendlichen
  • 20 AfD-Jugend – eine faschistische Organisation häutet sich …
  • 21 Die Staatsreligion des Antikommunismus und das Erstarken der AfD
  • 22 Der Umbau der USA zu einer faschistischen Diktatur –
  • Aus einer Grundsatzrede von Gabi Fechtner
  • 23 Was ist moderner Faschismus? Wie Faschisten ihr Auftreten anpassen
  • 24 Georgi Dimitroff – mutiger Kämpfer gegen den Faschismus
  • 25 Was bringt ein Verbot der AfD?
  • 26 Wie bekämpfen wir den Faschismus erfolgreich?
  • 28 Faschistische „Generation Deutschland“? Nein danke! Gießen, wir kommen!

  • Rubriken

  • Politik

  • 8 Richtungsstreit in der AfD

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 30 Stellantis: Ein Konzern legt sich mit Belegschaften in ganz Europa an

  • Arbeiterbewegung

  • 32 DKP-Parteitag: Wachsende Wider­sprüche über Einschätzung zu Russland, China und Imperialismus

  • Frauen

  • 34 Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter …

  • Nachrichten

  • 9 Weltweiter Protest am Umweltkampftag
  • 35 „Helft alle mit beim Aufbau einer überparteilichen Solidaritätsorgani­sation für Palästina“ – Aufruf der Gaza-Solidaritäts-Gala

  • Gaza-Solidarität

  • 36 „Wir wollen viele Mitstreiter gewinnen“ – Berichte von REBELL-Gaza-AG‘s aus ganz Deutschland

  • International

  • 38 „Bei Unterdrückung und Gewalt kann ich nicht ‚neutral‘ bleiben“ – Interview mit Daniela Cruz/MODEP, Kolumbien

  • Jugend

  • 39 Kampfsport im Zeichen der Gaza-Solidarität: Die neue Kampfsport AG des REBELL aus Bremen stellt sich vor

  • Studierende

  • 40 Steinböcke, Rheinmetall und NRW-Hochschulfinanzierung – Interessante Begegnung bei einer Hüttentour

  • Satire

  • 41 Wie Follower gekauft werden Beitrag des Karikaturisten Harm Bengen zur Stadtbilddebatte

  • Buchbesprechung

  • 42 „Trotz alledem – warum ich die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht aufgebe“ Ein Buch von Jean Ziegler

  • Service

