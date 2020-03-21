Rote Fahne 24/2025
Vorschau
- AfD-Jugend 2.0 – Faschisten im „modernen“ Gewand
- DKP-Parteitag: Wachsende Widersprüche über Einschätzung zu Russland, China und Imperialismus
- Kampfsport im Zeichen der Gaza-Solidarität
- Jean Ziegler: „Trotz alledem – warum ich die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht aufgebe“
- Steinböcke, Rheinmetall und NRW-Hochschulfinanzierung
Aktuell
- 3 Editorial: Klare Kante gegen den modernen Faschismus
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Wo Steinmeier recht hat – und wo nicht
- 10 Aktuelles Interview mit Alassa Mfouapon: „Gemeinsam sind wir eine unübersehbare Kraft“
- 11 Ein Foto
Titelthema
- 12 AfD-Jugend 2.0 – Faschisten im „modernen“ Gewand
- 16 Die verlogenen Botschaften der AfD
- 18 „Ich hab‘ mir einen ,FCK AfD‘-Sticker auf meine Simson geklebt“ – Interview mit einem Moped-Fan aus Thüringen
- 19 Auch der Kampfsport ist umkämpft – Kultur und Kampfsport als Türöffner zur Verhetzung von Jugendlichen
- 20 AfD-Jugend – eine faschistische Organisation häutet sich …
- 21 Die Staatsreligion des Antikommunismus und das Erstarken der AfD
- 22 Der Umbau der USA zu einer faschistischen Diktatur –
- Aus einer Grundsatzrede von Gabi Fechtner
- 23 Was ist moderner Faschismus? Wie Faschisten ihr Auftreten anpassen
- 24 Georgi Dimitroff – mutiger Kämpfer gegen den Faschismus
- 25 Was bringt ein Verbot der AfD?
- 26 Wie bekämpfen wir den Faschismus erfolgreich?
- 28 Faschistische „Generation Deutschland“? Nein danke! Gießen, wir kommen!
Rubriken
Politik
- 8 Richtungsstreit in der AfD
Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 30 Stellantis: Ein Konzern legt sich mit Belegschaften in ganz Europa an
Arbeiterbewegung
- 32 DKP-Parteitag: Wachsende Widersprüche über Einschätzung zu Russland, China und Imperialismus
Frauen
- 34 Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter …
-
Nachrichten
- 9 Weltweiter Protest am Umweltkampftag
- 35 „Helft alle mit beim Aufbau einer überparteilichen Solidaritätsorganisation für Palästina“ – Aufruf der Gaza-Solidaritäts-Gala
Gaza-Solidarität
- 36 „Wir wollen viele Mitstreiter gewinnen“ – Berichte von REBELL-Gaza-AG‘s aus ganz Deutschland
International
- 38 „Bei Unterdrückung und Gewalt kann ich nicht ‚neutral‘ bleiben“ – Interview mit Daniela Cruz/MODEP, Kolumbien
Jugend
- 39 Kampfsport im Zeichen der Gaza-Solidarität: Die neue Kampfsport AG des REBELL aus Bremen stellt sich vor
Studierende
- 40 Steinböcke, Rheinmetall und NRW-Hochschulfinanzierung – Interessante Begegnung bei einer Hüttentour
Satire
- 41 Wie Follower gekauft werden Beitrag des Karikaturisten Harm Bengen zur Stadtbilddebatte
Buchbesprechung
- 42 „Trotz alledem – warum ich die Hoffnung auf eine bessere Welt nicht aufgebe“ Ein Buch von Jean Ziegler
Service
- 2 Impressum – Anzeigen
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
- 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
- 47 Kontaktadressen