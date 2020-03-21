Rote Fahne 25/2025

Vorschau

  • Aktuell

  • 3 Editorial: Trommeln für die Drohnenaufrüstung
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: Wer sind die „Rentenrebellen“?
  • 8 Gießen: „Wir sind alle Antifaschisten“
  • 9 Theoretisches Seminar der Weltfrauen zeigt ein deutlich gewachsenes Niveau der Weltfrauenbewegung
  • 10 „Gewarnt wird vor besonders blutigem Abnutzungskrieg““– Aktuelles Interview mit Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung e.V.
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 12 Drohnenalarm: Panikmache und Kriegsvorbereitung
  • 16 Können Drohnen Kriege entscheiden?
  • 17 Drohnen über Deutschland –Hysterie oder Gefahr?
  • 18 Drohnenwall – zu wessen Nutzen?
  • 19 Bewaffnete Kampfdrohnen – die wahren „Friedenstauben“ der AfD
  • 20 Wer profitiert von der Produktion militärischer Drohnen?
  • 22 Die EU finanziert in Gaza eingesetzte Drohnen-Technologie
  • 23 Über die gefährliche Tendenz zu einem imperialistischen Dritten Weltkrieg Grundsatzrede von Gabi Fechtner
  • 24 Studientipp: Die Strategie und Taktik des aktiven Widerstands
  • 25 Nein zu dieser Wehrpflicht! Interview mit Anna Schmit, Vorsitzende des Jugendverbands REBELL

  • Rubriken

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 26 „Eine großartige Erfahrung“ 3. Internationale Automobilarbeiter­konferenz in Indien
  • 28 „Es ist klar, dass ein harter Kampf bevorsteht“ Bericht zur Situation der Belegschaften im Stellantis-Konzern
  • 29 „Eine Spende für medizinische Hilfe in Gaza …“ – Erfahrungen beim Spendensammeln vor dem Betriebstor Von wegen, gegen die kannst Du nichts machen“ – Spendensammeln unter Kollegen

  • MLPD

  • 30 Mitglied in der MLPD werden! Wenn nicht jetzt, wann dann? Werbewochen für die MLPD Kann man als Ausländer Mitglied werden?
  • 32 Jede(r) kann in der MLPD einen Beitrag leisten Wie wird man eigentlich Mitglied der MLPD? Wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag?
  • 38 Statt Roter Queer-AG: Quer durch MLPD und REBELL

  • Gaza-Solidarität

  • 34 Neues aus den Gaza-Soli-AGs des REBELL. 

  • Gesundheit

  • 35 „Zeitenwende – Perspektiven für eine künftige Medizin“: Interview mit Dr. Willi Mast zu seinem neuen Buch

  • International

  • 36 Zu Gast bei den stolzen Bewohnern der Favelas von São Paulo – Bildreport aus Brasilien

  • Geschichte

  • 40 Das revolutionäre Feuer flackerte auch im „Ländle“ – Kulturveranstaltung zum Gedenken an 500 Jahre Deutscher Bauernkrieg

  • Kurzgeschichte

  • 41 Die Hupe – oder „Betrachte uns als Reserve“

  • Soziales

  • 42 Bürgerentscheid für Nahverkehr sofort Erfahrungen mit dem Bürgerentscheid in Dresden

  • Service

  • 2 Impressum – Anzeigen
  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
  • 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
  • 47 Kontaktadressen