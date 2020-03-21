Rote Fahne 25/2025
Vorschau
Aktuell
- 3 Editorial: Trommeln für die Drohnenaufrüstung
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Wer sind die „Rentenrebellen“?
- 8 Gießen: „Wir sind alle Antifaschisten“
- 9 Theoretisches Seminar der Weltfrauen zeigt ein deutlich gewachsenes Niveau der Weltfrauenbewegung
- 10 „Gewarnt wird vor besonders blutigem Abnutzungskrieg““– Aktuelles Interview mit Christoph Marischka von der Informationsstelle Militarisierung e.V.
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
Titelthema
- 12 Drohnenalarm: Panikmache und Kriegsvorbereitung
- 16 Können Drohnen Kriege entscheiden?
- 17 Drohnen über Deutschland –Hysterie oder Gefahr?
- 18 Drohnenwall – zu wessen Nutzen?
- 19 Bewaffnete Kampfdrohnen – die wahren „Friedenstauben“ der AfD
- 20 Wer profitiert von der Produktion militärischer Drohnen?
- 22 Die EU finanziert in Gaza eingesetzte Drohnen-Technologie
- 23 Über die gefährliche Tendenz zu einem imperialistischen Dritten Weltkrieg Grundsatzrede von Gabi Fechtner
- 24 Studientipp: Die Strategie und Taktik des aktiven Widerstands
- 25 Nein zu dieser Wehrpflicht! Interview mit Anna Schmit, Vorsitzende des Jugendverbands REBELL
Rubriken
Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 26 „Eine großartige Erfahrung“ 3. Internationale Automobilarbeiterkonferenz in Indien
- 28 „Es ist klar, dass ein harter Kampf bevorsteht“ Bericht zur Situation der Belegschaften im Stellantis-Konzern
- 29 „Eine Spende für medizinische Hilfe in Gaza …“ – Erfahrungen beim Spendensammeln vor dem Betriebstor Von wegen, gegen die kannst Du nichts machen“ – Spendensammeln unter Kollegen
MLPD
- 30 Mitglied in der MLPD werden! Wenn nicht jetzt, wann dann? Werbewochen für die MLPD Kann man als Ausländer Mitglied werden?
- 32 Jede(r) kann in der MLPD einen Beitrag leisten Wie wird man eigentlich Mitglied der MLPD? Wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag?
- 38 Statt Roter Queer-AG: Quer durch MLPD und REBELL
Gaza-Solidarität
- 34 Neues aus den Gaza-Soli-AGs des REBELL.
Gesundheit
- 35 „Zeitenwende – Perspektiven für eine künftige Medizin“: Interview mit Dr. Willi Mast zu seinem neuen Buch
International
- 36 Zu Gast bei den stolzen Bewohnern der Favelas von São Paulo – Bildreport aus Brasilien
-
- 40 Das revolutionäre Feuer flackerte auch im „Ländle“ – Kulturveranstaltung zum Gedenken an 500 Jahre Deutscher Bauernkrieg
-
- 41 Die Hupe – oder „Betrachte uns als Reserve“
Soziales
- 42 Bürgerentscheid für Nahverkehr sofort Erfahrungen mit dem Bürgerentscheid in Dresden
-
- 2 Impressum – Anzeigen
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
- 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
- 47 Kontaktadressen