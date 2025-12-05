Wie wird man eigentlich Mitglied der MLPD?

Wer Mitglied der MLPD werden will, stellt einen formlosen Aufnahmeantrag. In einer drei- bis sechsmonatigen Kandidatenzeit lernen sich das neue Mitglied und die jeweiligen Genossinnen und Genossen der Parteigruppe besser kennen. Die Gruppe entscheidet in der Regel dann einstimmig in einer Mitgliederversammlung über die Mitgliedschaft. Die Mitgliedschaft wird selbstverständlich vertraulich behandelt.



Jedes Mitglied soll sich an der Kleinarbeit im Betrieb, im Wohngebiet, im persönlichen Umfeld und so weiter beteiligen. Die MLPD ist organisiert in Betriebs- Wohngebiets-, Uni-, Umwelt-, Land- und Aufbaugruppen. Jede und jeder kann entsprechend seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten in die politische Arbeit hineinwachsen und wird dabei durch 14-tägige Gruppentreffen unterstützt. Im Wechsel dienen sie zur Schulung oder Beratung der Aktivitäten. Die Teilnahme aller Mitglieder an den Gruppentreffen wird angestrebt, berücksichtigt aber auch die jeweiligen Möglichkeiten oder gesundheitliche Einschränkungen. Mit der Mitgliedschaft in der MLPD ist kein klassenbewusster Arbeiter, keine kämpferische Frau oder rebellischer Jugendlicher über 16 Jahre überfordert. Solidarität und gegenseitige Lebenshilfe wird in der MLPD großgeschrieben. Einer für alle, alle für einen ist das Motto.