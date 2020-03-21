Rote Fahne 26/2025
Aktuell
- 3 Editorial: Hoffnungsvolle Signale
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Ein Prozess, der höchste Beachtung verdient
- 10 „Eingehende Diskussionen und eine Atmosphäre der Verbundenheit“ Aktuelles Interview mit Marie-Paula Logosu-Teko und Philomène Mbala zum theoretischen Seminar der Weltfrauen
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
Titelthema
- 12 Belém, Pune, Kathmandu – drei internationalistische Höhepunkte
Umwelt
- 13 „Es gab großes Interesse am internationalen Umweltratschlag“– Interview mit einem MLPD-Vertreter zur COP30 und dem Gipfel der Völker
- 14 COP30 – großer Diskussionsbedarf, rege Strategiedebatte und Massenproteste: Bildreportage
- 16 Begeisterung für internationale Solidarität – Interview mit Luisa Bahlke, Bundesvorstand der Umweltgewerkschaft
- 17 Erklärung des Gipfels der Völker (Auszug)
Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 18 3. Internationale Automobilarbeiterkonferenz erfolgreich durchgeführt:Bildreportage
- 20 3. Internationale Automobilarbeiterkonferenz: „Länderübergreifend, kampfbereit und solidarisch“ Wesentliche Erfolge und Lehren.Auszüge aus der einstimmig von der Delegiertenversammlung verabschiedeten Resolution
- 22 „Diese Konferenz ist sehr außergewöhnlich …“ – Stimmen von Delegierten, Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 3. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz
- 23 3. IAC im Visier der faschistischen Modi-Regierung
Frauen
- 30 Theoretisches Seminars der Weltfrauen in Kathmandu: Drei Wege und Strategien zur Befreiung der Frau – Wie besiegen wir den Imperialismus? Bildreportage
- 32 Die Befreiung der Frau im Sozialismus auf Grundlage der proletarischen Denkweise – Impulsreferat von Gabi Fechtner auf dem theoretischen Seminar der Weltfrauen (Auszüge)
- 35 „Dieses Seminar erweitert den Horizont“ Eindrücke, Stimmen und Meinungen von Teilnehmerinnen des theoretischen Seminars der Weltfrauen in Kathmandu
Rubriken
MLPD
- 8 Inlandsgeheimdienst auf der Anklagebank – Auszug aus einer Pressemitteilung der MLPD
- 24 Jahreskalender 2026
- 26 Jahresrücklick in Bildern
- 37 Werbewochen für die MLPD – Warum entscheiden sich werktätige Menschen für die Mitgliedschaft in der Partei?
International
- 9 „Palästina muss leben“ in SI gegründet Solidarität mit dem palästinensischen Kampf für Befreiung
Jugend
- 36 Jetzt erst recht: Nein zu diesem Wehrdienstgesetz!
Geschichte
- 38 Ein Denkmal für die Opfer von Faschismus und Krieg – Das Oorlogsmonument in Enschede
Besinnliches
- 40 Die Geburt eines Revolutionärs aus Palästina
Literatur
- 42 Die Revolte der Erde – Marx und die Ökologie: Eine literarische Liebeserklärung an Karl Marx
Service
