Rote Fahne 26/2025

  • Aktuell

  • 3 Editorial: Hoffnungsvolle Signale
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: Ein Prozess, der höchste Beachtung verdient
  • 10 „Eingehende Diskussionen und eine Atmosphäre der Verbundenheit“ Aktuelles Interview mit Marie-Paula Logosu-Teko und Philomène Mbala zum theoretischen Seminar der Weltfrauen
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 12 Belém, Pune, Kathmandu – drei internationalistische Höhepunkte

  • Umwelt

  • 13 „Es gab großes Interesse am internationalen Umweltratschlag“– Interview mit einem MLPD-Vertreter zur COP30 und dem Gipfel der Völker
  • 14 COP30 – großer Diskussionsbedarf, rege Strategiedebatte und Massenproteste: Bildreportage
  • 16 Begeisterung für internationale Solidarität – Interview mit Luisa Bahlke, Bundesvorstand der Umweltgewerkschaft
  • 17 Erklärung des Gipfels der Völker (Auszug)

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 18 3. Internationale Automobilarbeiter­konferenz erfolgreich durchgeführt:Bildreportage
  • 20 3. Internationale Automobilarbeiter­konferenz: „Länderübergreifend, kampfbereit und solidarisch“ Wesentliche Erfolge und Lehren.Auszüge aus der einstimmig von der Delegiertenversammlung verabschiedeten Resolution
  • 22 „Diese Konferenz ist sehr außer­gewöhnlich …“ – Stimmen von Delegierten, Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 3. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz
  • 23 3. IAC im Visier der faschistischen Modi-Regierung

  • Frauen

  • 30 Theoretisches Seminars der Weltfrauen in Kathmandu: Drei Wege und Strategien zur Befreiung der Frau – Wie besiegen wir den Imperialismus? Bildreportage
  • 32 Die Befreiung der Frau im Sozialismus  auf Grundlage der proletarischen Denkweise – Impulsreferat von Gabi Fechtner auf dem theoretischen Seminar der Weltfrauen (Auszüge)
  • 35 „Dieses Seminar erweitert den Horizont“ Eindrücke, Stimmen und Meinungen von Teilnehmerinnen des theoretischen Seminars der Weltfrauen in Kathmandu

  • Rubriken

  • MLPD

  • 8 Inlandsgeheimdienst auf der Anklagebank – Auszug aus einer Pressemitteilung der MLPD
  • 24 Jahreskalender 2026
  • 26 Jahresrücklick in Bildern
  • 37 Werbewochen für die MLPD – Warum entscheiden sich werktätige Menschen für die Mitgliedschaft in der Partei?

  • International

  • 9 „Palästina muss leben“ in SI gegründet Solidarität mit dem palästinensischen Kampf für Befreiung

  • Jugend

  • 36 Jetzt erst recht: Nein zu diesem Wehrdienstgesetz!

  • Geschichte

  • 38 Ein Denkmal für die Opfer von Faschismus und Krieg – Das Oorlogsmonument in Enschede

  • Besinnliches

  • 40 Die Geburt eines Revolutionärs aus Palästina

  • Literatur

  • 42 Die Revolte der Erde – Marx und die Ökologie: Eine literarische Liebeserklärung an Karl Marx

  • Service

  • 2 Impressum – Anzeigen
  • 41 Rätsel / zum Schmunzeln
  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
  • 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
  • 47 Kontaktadressen