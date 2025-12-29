Werbewochen für die MLPD

„Die Werte der MLPD stimmen mit meinen gut überein“

Ich habe mich schon in jungen Jahren immer wieder in linken Gruppen politisch engagiert, je nach Lebensumstand mehr oder weniger aktiv. Inzwischen bin ich Mutter von zwei wundervollen Töchtern und ich möchte aktiv dazu beitragen, diese Welt für sie und alle anderen zu einem besseren Ort zu machen. Nachdem mich verschiedene linksorientierte Parteien in der Vergangenheit enttäuscht haben und von den großen Parteien einfach keine mehr wählbar ist, hatte ich eine Weile resigniert.

Die Werte der MLPD und ihre politische Ausrichtung stimmen mit meinen gut überein. Alle Informationen, welche ich sammeln konnte sowie das Kennenlernen einiger von euch, bestärken mich darin, ebenfalls gemeinsam mit euch zu kämpfen. Ich freue mich, alle persönlich kennenzulernen.

Angestellte im Pflegebereich aus Hessen

„Die Welt soll wieder zusammenfinden“

Ich möchte der MLPD beitreten, weil ich sehe wie die Menschen in diesem Land von der gegenwärtigen Regierung sowie von den Regierungen zuvor in die moderne Sklaverei gezogen werden. Dem angestellten Arbeiter bleibt nach Abzügen gerade genug, um zu überleben, während Kapitalhaie mit Monopolstellung Macht und Einfluss auf die Massen ausüben. Korrupte Politiker bekommen Führungspositionen in Milliarden-Konzernen, das muss aufhören. Ich möchte keine Zukunftsängste wie Angst vor Altersarmut haben, obwohl ich mit Fleiß bei der Arbeit bin.

Pharmakonzerne und selbst Krankenhäuser sind private gewinnorientierte Unternehmen und haben kein Interesse an einer gesunden Gesellschaft.

Die Deutsche Bahn ist in zig Unternehmen gesplittet, wobei das Schienennetz immer maroder wird. Ich denke, es würde sich ändern, wenn diese Unternehmen verstaatlicht wären.

À la internationale Arbeiter- und Kampfpartei möchte ich mit der MLPD Fluchtursachen bekämpfen, um in Frieden und Austausch in einem sozialen Miteinander leben zu können. Die durch den Kapitalismus gespaltene Welt soll wieder zusammenfinden.