Rote Fahne 01/2026
Vorschau
Aktuell
- 3 Editorial: Post vom „Karrierecenter“ der Bundeswehr
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Steinmeiers „Staatsliturgie“ zum Jahreswechsel:“Alles wird gut“?
- 8 Palästina muss leben! Jaffa berichtet aus dem Westjordanland. Duisburg: Vielfältige Aktivitäten geplant. Ostalb: „Wir bleiben am Ball …“
11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
Titelthema
- 12 Mit der „Wehrpflicht“ in den Dritten Weltkrieg?
- 16 Zur Rolle des deutschen Imperialismusgelöst – Grundsatzbeitrag von Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD
- 18 Was sagen andere Jugendverbände zur Wehrpflicht?
- 20 Wehrpflicht nur für „deutsche Kriege“? Forderungen der AfD
- 21 Remilitarisierung der BRD stieß auf breiten Protest:Der Kampf Remilitarisierung gegen die Westdeutschlands nach 1945
- 22 „Ob Strauß, ob Schmidt, W18 machen wir nicht mit“ – Ein Zeitzeuge erinnert sich an die antimilitaristische Bewegung
- 24 Personenporträt Lenin – Organisator der Revolution gegen die Kriegstreiber
- 25 Studientipp: Gefährliche Illusionen über Kriegsdienstverweigerung
- 26 Hafenarbeiter in Griechenland: Mit Streiks und Blockaden Waffenlieferungen verhindert
- 28 Stimmen und Korrespondenzen gegen die Wehrpflicht
- 29 Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Aktivitäten in Berlin – Macht mit!
Rubriken
Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 30 - Christopher steht nicht allein – Solidarität und Protest gegen die skandalöse Kündigung des DHL-Vertrauensmanns. Spendensammlung für die Gaza-Solidarität: Auszubildender gibt 50 Euro für Al-Awda
- 31 AfD-Faschisten fordern „Ur-Vertrauen“ in Kapitalisten – Keinen Fußbreit der AfD und „Zentrum“ bei den Betriebsratswahlen!
Politik
- 10 „Dumm gelaufen“ für „Friedenspolitiker“ Trump?
- 32 „Jung und Stark“ – Protest gegen neue faschistische Jugendorganisation in Essen
- 33 „Die Tesla-Files“ – Ein Buch, wie ein Thriller
International
- 34 „Wir sollten unsere Beziehungen weiterführen und vertiefen …“ – Interview mit Premakumar Gunaratnam, Generalsekretär der Frontline Socialist Party (FLSP), Sri Lanka
Sozialismus
- 35 Han Suyin – eine revolutionäre Schriftstellerin und ihre Wandlung
- 39 „Die Menschheit steht vor einer Weggabelung“ – zum Buch „Ein Jahr im Zelt“ von Walter Richter
Jugend
- 38 Neues von den Gaza-Solidaritäts-AGs des REBELL aus Emmerich, Siegen und Nürnberg
Korrespondentenecke
- 40 „Viel stärker die Gefühle ansprechen“ – Überlegungen einer Leserin zur proletarischen Illustrierten
Arbeiterbewegung
- 41 „Sie haben schon mal in den Abgrund geschaut“ – Filmtipp zur szenischen Revue des Hamburger Aufstands
Satire
- 42 Frau Reiche und die Arbeitszeit
Service
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
