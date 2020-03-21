Rote Fahne 01/2026

Rote Fahne 01/2026
  • Aktuell

  • 3 Editorial: Post vom „Karrierecenter“ der Bundeswehr
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: Steinmeiers „Staatsliturgie“ zum Jahreswechsel:“Alles wird gut“?
  • 8 Palästina muss leben! Jaffa berichtet aus dem Westjordanland. Duisburg: Vielfältige Aktivitäten geplant. Ostalb: „Wir bleiben am Ball …“
    11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 12 Mit der „Wehrpflicht“ in den Dritten Weltkrieg?
  • 16 Zur Rolle des deutschen Imperialismusgelöst – Grundsatzbeitrag von Gabi Fechtner, Parteivorsitz­en­de der MLPD
  • 18 Was sagen andere Jugendverbände zur Wehrpflicht?
  • 20 Wehrpflicht nur für „deutsche Kriege“? Forderungen der AfD
  • 21 Remilitarisierung der BRD stieß auf breiten Protest:Der Kampf Remilitarisierung gegen die Westdeutschlands nach 1945
  • 22 „Ob Strauß, ob Schmidt, W18 machen wir nicht mit“ – Ein Zeitzeuge erinnert sich an die antimilitaristische Bewegung
  • 24 Personenporträt Lenin – Organisator der Revolution gegen die Kriegstreiber
  • 25 Studientipp: Gefährliche Illusionen über Kriegsdienstverweigerung
  • 26 Hafenarbeiter in Griechenland: Mit Streiks und Blockaden Waffenlieferungen verhindert
  • 28 Stimmen und Korrespondenzen gegen die Wehrpflicht
  • 29 Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Aktivitäten in Berlin – Macht mit!

  • Rubriken

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 30 - Christopher steht nicht allein – Solidarität und Protest gegen die skandalöse Kündigung des DHL-Vertrauensmanns. Spendensammlung für die Gaza-Solidarität: Auszubildender gibt 50 Euro für Al-Awda
  • 31 AfD-Faschisten fordern „Ur-Vertrauen“ in Kapitalisten – Keinen Fußbreit der AfD und „Zentrum“ bei den Betriebsratswahlen!

  • Politik

  • 10 „Dumm gelaufen“ für „Friedenspolitiker“ Trump?
  • 32 „Jung und Stark“ – Protest gegen neue faschistische Jugendorganisation in Essen
  • 33 „Die Tesla-Files“ – Ein Buch, wie ein Thriller

  • International

  • 34 „Wir sollten unsere Beziehungen weiterführen und vertiefen …“ – Interview mit Premakumar Gunaratnam, Generalsekretär der Frontline Socialist Party (FLSP), Sri Lanka

  • Sozialismus

  • 35 Han Suyin – eine revolutionäre Schriftstellerin und ihre Wandlung
  • 39 „Die Menschheit steht vor einer Weg­gabelung“ – zum Buch „Ein Jahr im Zelt“ von Walter Richter

  • Jugend

  • 38 Neues von den Gaza-Solidaritäts-AGs des REBELL aus Emmerich, Siegen und Nürnberg

  • Korrespondentenecke

  • 40 „Viel stärker die Gefühle ansprechen“ – Überlegungen einer Leserin zur proletarischen Illustrierten

  • Arbeiterbewegung

  • 41 „Sie haben schon mal in den Abgrund geschaut“ – Filmtipp zur szenischen Revue des Hamburger Aufstands

  • Satire

  • 42 Frau Reiche und die Arbeitszeit

  • Service

