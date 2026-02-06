Kampf gegen Faschismus und Krieg – neue zweitwichtigste Kampflinie der MLPD

Ausgehend vom Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gilt in der internationalen Politik zunehmend nur noch das Recht des Stärkeren.

Zwei Seiten einer Medaille

Kriegsvorbereitung und Übergang zum Faschismus sind zwei Seiten einer Medaille weltweit. Der Konkurrenzkampf zwischen den Imperialisten hat sich derart verschärft, dass er letztlich nur noch mittels Krieg ausgetragen werden kann. Das durchzusetzen, erfordert eine zunehmende Rechtsentwicklung bis hin zum Faschismus. Alle imperialistischen Mächte bereiten sich fieberhaft auf einen Dritten Weltkrieg vor - China, Russland, aber auch Deutschland und die anderen EU-Staaten. Militarisierung und Umstellung auf Kriegswirtschaft durchziehen immer stärker alle Fasern der Gesellschaft.

Im Zuge der Vorbereitung des XII. Parteitags kam das Zentralkomitee der MLPD im September 2025 zu folgendem Schluss: Der Kampf gegen Faschismus und Weltkriegsgefahr muss zur neuen zweitwichtigsten Kampflinie werden. Diese steht in enger Verbindung mit der Hauptkampflinie der MLPD, der Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit, sowie zur marxistisch-leninistischen Umweltarbeit als zukünftig drittwichtigster Kampflinie. Das wird in der Diskussion an der Parteibasis sehr begrüßt. Viele Genossen betonen: „Das ist der richtige Schritt.“

Parallele zur Militärwissenschaft

Die Begriffe der proletarischen Strategie und Taktik leiten sich bekanntlich aus der Militärwissenschaft ab, wie auch die Bestimmung von verschiedenen Kampflinien und ihre jeweilige Gewichtung für den erfolgreichen Klassenkampf. Im Krieg gibt es ebenfalls eine Hauptkampflinie, an der die Kräfte konzentriert werden und die Auseinandersetzung kulminiert, sowie weitere Kriegsschauplätze, Nachschublinien und so weiter. Auch in der proletarischen Strategie und Taktik müssen diese entsprechend der Entwicklung im Klassenkampf, wenn nötig, modifiziert werden.

Neue Anforderungen an die Kleinarbeit

Die Hauptkampflinie der MLPD bleibt die Kleinarbeit in den internationalen Großbetrieben und den Gewerkschaften unter Arbeiterinnen, Arbeitern sowie Angestellten und Auszubildenden in der Industrie, Logistik, Kommunikation sowie in den zunehmend industriellen Zentren im Sozial-, Gesundheits- und Bildungswesen. Die hier konzentrierte Arbeiterklasse trägt die Hauptlast der Ausbeutung und Unterdrückung sowie der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Sie steht als einzig revolutionäre Klasse im unversöhnlichen Gegensatz zum Monopolkapital. Durch ihre Konzentration in der Produktion, deren Beherrschung und die dafür notwendige Disziplin wird sie zugleich für diese Rolle befähigt. Deshalb konzentriert die MLPD ihre Kräfte auf die Gewinnung der entscheidenden Mehrheit der Arbeiterklasse für den Sozialismus. Diese Arbeit muss sich künftig enger mit der neuen zweitwichtigsten Kampflinie durchdringen. Denn in den Betrieben und Gewerkschaften gilt es, die proletarische Einheitsfront als Kern und Rückgrat der Front gegen Faschismus und Weltkriegsgefahr zu schmieden.

Alle Parteigruppen müssen heute den Kampf gegen Faschismus und Weltkrieg in ihrem Einflussgebiet organisieren. Verschiedene Parteigruppen sollen sich auch schwerpunktmäßig darauf beziehen und eine Bündnisarbeit gegen Faschismus und Weltkrieg entwickeln. Ein Brennpunkt dabei ist derzeit die Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Der Völkermord in Gaza zeigt, in welche Barbarei Faschismus und Krieg die Menschheit führen. Über 20 Millionen Menschen beteiligten sich weltweit an Protesten gegen den barbarischen Völkermord in Gaza. Das ist die breiteste in der Hauptseite antiimperialistisch geprägte Bewegung der Nachkriegszeit vergleichbar mit der gegen den Vietnamkrieg.

In der systematischen Kleinarbeit muss die antifaschistische Bewusstseinsbildung verstärkt ins Zentrum rücken. Klassenbewusstsein, Frauenbewusstsein, Umwelt- und internationalistisches Bewusstsein können sich heute nur entwickeln im Fertigwerden mit der kleinbürgerlich-faschistischen Denkweise.

Umweltkampf weiter von strategischer Bedeutung

So lange die akute faschistische und Weltkriegsgefahr besteht, muss die Umweltarbeit dem Kampf dagegen untergeordnet werden, was nichts an ihrer strategischen Bedeutung ändert. Als drittwichtigste Kampflinie muss sie ebenfalls den Schwerpunkt des Kampfs gegen die Umweltzerstörung durch Faschismus und Weltkrieg haben.