Rote Fahne 03/2026
Vorschau
Aktuell
- 3 Immer mehr Milliardäre – warum?
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Grüne Woche: „Rolle rückwärts“ beim Umweltschutz
- 8 „Hafenarbeiter arbeiten nicht für den Krieg“, Pausengespräch im Betrieb …
- 10 „Ich kann hier nicht sitzen, ich muss was tun“– Interview mit Micha Skorzenski, Erntehelfer im Westjordanland
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
Titelthema
- 12 Oxfam-Bericht 2026: Immer mehr Milliardäre – immer mehr Arme
- 16 Sind die Preissteigerung nur noch „moderat“? … Und wie wird das eigentlich berechnet?
- 18 Studientipp: Verwirmanöver über Ursachen der Inflation
- 19 Der Trugschluss vom „Sozialstaat“ – Kommentar von Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD
- 20 Korrespondenzen: Kostenfalle Krankenversicherung, Niedrigste Inflationsrate seit Monaten?
Rubriken
International
- 9 Gaza: Der Solidaritätspakt lebt!
- 22 Trump und Schah – „Befreier“ des Iran?
- 24 Wachsende Widerstandsbewegung im Iran, Iran: Ersparnisse binnen weniger Monate vernichtet, Aus einem Interview mit einem iranischen Marxisten-Leninisten
- 25 „Die Arbeiter müssen ihre Forderungen in die Politik tragen“ – Interview mit einem brasilianischen Teilnehmer der 3. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz
Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 26 Erster Warnstreiktag in der Tarifrunde des Öffentlichen Diensts der Länder: Leipzig: „Unseren Streik setzten betriebliche Aktivisten durch“
- 27 „So etwas darf sich nie wiederholen“ – Serie zur Geschichte der Betriebsräte und Betriebsverfassung als Spiegelbild der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung
Wirtschaft
- 28 Forum für imperialistisches Geschacher in Davos
- 30 Die fantastische Theorie der „kreativen Zerstörung“
Korrespondentenecke
- 32 Eine Proletarische Illustrierte – Gemeinschaftswerk durch sozialistischen Wettbewerb
- 33 Mao-Film – Unterstützer gesucht!, Mao Zedong: Unauslöschliche Verdienste für den echten Sozialismus
- 34 Kampf gegen Faschismus und Krieg – neue zweitwichtigste Kampflinie der MLPD
Reisen
- 36 Nepal zu Fuß – Schritt für Schritt in neue Welten
Diskriminierung
- 38 J.K. Rowling : Feministisch verbrämter Hass auf Transmenschen
-
Medien
- 39 Netflix-Serie „Boots“: Militaristische Propaganda im Gewand der Homophobie-Kritik
Frauen
- 40 „Nobody‘s Girl“ von Virginia Roberts Giuffre – Biographie einer mutigen Frau
Satire
- 41 Wettlauf um den nächsten Friedensnobelpreis
Lebensfragen
- 42 „Die Kinder von allem fernzuhalten ist nicht gut …“ – Ein Gespräch über Kindererziehung
Service
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
- 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
- 47 Kontaktadressen