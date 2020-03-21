Rote Fahne 03/2026

Rote Fahne 03/2026
  • Aktuell

  • 3 Immer mehr Milliardäre – warum?
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Grüne Woche: „Rolle rückwärts“ beim Umweltschutz
  • 8 „Hafenarbeiter arbeiten nicht für den Krieg“, Pausengespräch im Betrieb …
  • 10 „Ich kann hier nicht sitzen, ich muss was tun“– Interview mit Micha Skorzenski, Erntehelfer im Westjordanland
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 12 Oxfam-Bericht 2026: Immer mehr Milliardäre – immer mehr Arme
  • 16 Sind die Preissteigerung nur noch „moderat“? … Und wie wird das eigentlich berechnet?
  • 18 Studientipp: Verwirmanöver über Ursachen der Inflation
  • 19 Der Trugschluss vom „Sozialstaat“ – Kommentar von Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD
  • 20 Korrespondenzen: Kostenfalle Krankenversicherung, Niedrigste Inflationsrate seit Monaten?

  • Rubriken

  • International

  • 9 Gaza: Der Solidaritätspakt lebt!
  • 22 Trump und Schah – „Befreier“ des Iran?
  • 24 Wachsende Widerstandsbewegung im Iran, Iran: Ersparnisse binnen weniger Monate vernichtet, Aus einem Interview mit einem iranischen Marxisten-Leninisten
  • 25 „Die Arbeiter müssen ihre Forderungen in die Politik tragen“ – Interview mit einem brasilianischen Teilnehmer der 3. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 26 Erster Warnstreiktag in der Tarifrunde des Öffentlichen Diensts der Länder: Leipzig: „Unseren Streik setzten betriebliche Aktivisten durch“
  • 27 „So etwas darf sich nie wiederholen“ – Serie zur Geschichte der Betriebsräte und Betriebsverfassung als Spiegelbild der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung

  • Wirtschaft

  • 28 Forum für imperialistisches Geschacher in Davos
  • 30 Die fantastische Theorie der „kreativen Zerstörung“

  • Korrespondentenecke

  • 32 Eine Proletarische Illustrierte – Gemeinschaftswerk durch sozialistischen Wettbewerb
  • 33 Mao-Film – Unterstützer gesucht!, Mao Zedong: Unauslöschliche Verdienste für den echten Sozialismus
  • 34 Kampf gegen Faschismus und Krieg – neue zweitwichtigste Kampflinie der MLPD

  • Reisen

  • 36 Nepal zu Fuß – Schritt für Schritt in neue Welten

  • Diskriminierung

  • 38 J.K. Rowling : Feministisch verbrämter Hass auf Transmenschen

  • Medien

  • 39 Netflix-Serie „Boots“: Militaristische Propaganda im Gewand der Homophobie-Kritik

  • Frauen

  • 40 „Nobody‘s Girl“ von Virginia Roberts Giuffre – Biographie einer mutigen Frau

  • Satire

  • 41 Wettlauf um den nächsten Friedensnobelpreis

  • Lebensfragen

  • 42 „Die Kinder von allem fernzuhalten ist nicht gut …“ – Ein Gespräch über Kindererziehung

  • Service

  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
