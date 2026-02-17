Glückwunsch! 40 Jahre Arbeiterbildungszentrum

Rote Fahne: Was ist das Besondere an dieser Einrichtung und ihren Zielen?

Lisa Wannenmacher: Mit der Gründung unseres Vereins 1986 haben wir uns für eine Arbeiterbildung und Kulturarbeit eingesetzt, die den echten Sozialismus zum festen Bestandteil hat. Der Drang nach Klarheit und Orientierung unter den Menschen ist groß.

Mit unserem Kernstück in der Bildungsarbeit „Die Erlernung der dialektischen Methode“ leistet das Arbeiterbildungszentrum (ABZ) einen wichtigen Beitrag, um durchzublicken. Unsere Kulturarbeit fördert Solidarität und Völkerfreundschaft, gutes Essen und eine Wohlfühlatmosphäre. In Zeiten der Verbreitung von Egoismus, Vereinzelung und Ohnmachtsgefühl unersetzlich.

Viele Beherbergungsbetriebe kämpfen ums Überleben. Wie beurteilst du eure Entwicklung?

Mit Stolz können wir sagen, dass der Aufbau des ABZ von Erfolg gekrönt ist. Vertrauen in die eigene Kraft und die enge Verbundenheit mit der MLPD sind ein Garant dafür.

Während überall gekürzt und abgebaut wird, bauen wir auf: 1992 wurde die Gaststätte Schacht 3 eröffnet, im Jahr 2000 bezog das Arbeiterbildungszentrum ein eigenes Haus in Stuttgart, mit Photovoltaik­anlagen wurde energetisch saniert. Renovierungsmaßnahmen schufen schöne Räume, Säle und Übernachtungszimmer.

Heute sind die beiden Betriebe gesellschaftlich anerkannte Übernachtungs-, Tagungs- und Seminarhäuser geworden. Sie sind bekannt als schöne Locations für Feiern aller Art. Für Vereine, Gewerkschaften, Sportfans sind wir zu einem beliebten Treffpunkt geworden.

In Hunderttausenden Stunden haben ehrenamtliche Mitarbeiter – vom Kind bis zum Rentner – gebaut, verschönert und renoviert – oder sie arbeiteten mit in Service oder Garten. Ohne ihren selbstlosen Einsatz wäre das nicht zustande gekommen. Wir verfolgen eine solide Finanzpolitik ohne staatliche Zuschüsse, mit Ausnahme der Corona-Hilfen.

In Stuttgart gibt es ein vielfältiges Programm mit Kursen, Konzerten, Buchlesungen. Neu ist dort die Einrichtung eines Jugendzentrums.

Wie wollt ihr das Jubiläum in diesem Jahr feiern?

Die erste Feier wird beim Skatturnier mit Familienfest am 26. April sein. Es steht ganz im Zeichen von 40 Jahren ABZ. Für Herbst ist ein Jubiläumskonzert vorgesehen. Ich wünsche mir, dass unser Haus noch schöner wird und wir viele neue Gäste und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßen können.

Kontakt für Buchungen und ehrenamtliche Arbeit: