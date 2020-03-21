Rote Fahne 04/2026
Vorschau
-
Aktuell
- 3 Editorial: Klare Kante gegen Faschisten
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Was die Mieterbewegung „ons g‘langst“ von Friedrich Engels lernen kann
- 10 Die AfD und das Geld des Volks
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
-
Titelthema
- 12 Auch im Betrieb: Keinen Fußbreit den Faschisten!
- 16 Faschismus und moderner Faschismus – Auszug aus der Broschüre „Wie moderne Faschisten die Gewerkschaften zerschlagen wollen und wie wir das verhindern“
- 17 Wo und wie „Zentrum“ in die Betriebsräte will. Was steckt hinter der „Kümmerer-Methode“?
- 18 „Gewerkschaftspluralismus“ oder Einheitsgewerkschaft? Höhere Löhne – nicht mit AfD und „Zentrum“
- 20 „Zentrum“ – mit faschistischen Organisationen bestens vernetzt. „Querfront“-Taktik und antikommunistische Hetze
- 21 DGB-Veranstaltung in Erfurt: „Diese Hunde schlafen nicht“
- 22 Studientipp: Faschisten in den Betrieben
- 23 Personenporträt: Willi Dickhut – unbeugsamer antifaschistischer Widerstandskämpfer
- 24 Korrespondenzen: „Antifaschistischer Nahkampf“ am Band. Man muss das heiße Eisen anpacken. Aufnahmeantrag eines neuen Mitglieds
- 26 Betriebsverfassung im sozialistischem China
- 27 Neue Elemente bei Tarifkampf im öffentlichen Dienst
- 28 Heftiger Widerstand gegen die reaktionäre Adenauer-Betriebsverfassung 1952
-
Rubriken
-
Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 8 Hafenarbeiter-Aktionstag: Meilenstein der europaweiten Zusammenarbeit
-
Frauen
- 29 Internationaler Frauentag: Marktplatzspektakel mit bunten Aktivitäten. Aktionen im Betrieb – schon einiges ausprobiert
-
Wirtschaft
- 30 Alarmierend: Wieder mehr als drei Millionen Arbeitslose gemeldet
-
Umwelt
- 32 Der Chemie-Nobelpreis und warum es ohne Sozialismus nicht geht
-
Jugendarbeit
- 34 Neue Studie: Spezialistentum oder allseitige Lebensschule?
- 35 Proletarische Romane – was ist das denn?
-
International
- 36 Neuer US-Kolonialismus in Venezuela
- 40 Auf dem Weg in die Kneipe: Gaza-Solidarität treibt viele um
-
Arbeiterbewegung
- 38 Glückwunsch! 40 Jahre Arbeiterbildungszentrum – Interview mit Lisa Wannenmacher, Leiterin Schacht 3, Gelsenkirchen. Glückwünsche zum 40-jährigen Bestehen
-
MLPD
- 41 Wissenschaftliche Übersetzerinnen und Übersetzer gesucht
-
Korrespondentenecke
- 42 Vielfältigere und bessere Fotos!
-
Service
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
