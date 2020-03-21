Rote Fahne 04/2026

  • Aktuell

  • 3 Editorial: Klare Kante gegen Faschisten
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: Was die Mieterbewegung „ons g‘langst“ von Friedrich Engels lernen kann
  • 10 Die AfD und das Geld des Volks
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 12 Auch im Betrieb: Keinen Fußbreit den Faschisten!
  • 16 Faschismus und moderner Faschismus – Auszug aus der Broschüre „Wie moderne Faschisten die Gewerk­schaften zerschlagen wollen und wie wir das verhindern“
  • 17 Wo und wie „Zentrum“ in die Betriebsräte will. Was steckt hinter der „Kümmerer-Methode“?
  • 18 „Gewerkschaftspluralismus“ oder Einheitsgewerkschaft? Höhere Löhne – nicht mit AfD und „Zentrum“
  • 20 „Zentrum“ – mit faschistischen Organisationen bestens vernetzt. „Querfront“-Taktik und antikommunistische Hetze
  • 21 DGB-Veranstaltung in Erfurt: „Diese Hunde schlafen nicht“
  • 22 Studientipp: Faschisten in den Betrieben
  • 23 Personenporträt: Willi Dickhut – unbeugsamer antifaschistischer Widerstandskämpfer
  • 24 Korrespondenzen: „Antifaschistischer Nahkampf“ am Band. Man muss das heiße Eisen anpacken. Aufnahmeantrag eines neuen Mitglieds
  • 26 Betriebsverfassung im sozialistischem China
  • 27 Neue Elemente bei Tarifkampf im öffentlichen Dienst
  • 28 Heftiger Widerstand gegen die reaktionäre Adenauer-Betriebsverfassung 1952

  • Rubriken

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 8 Hafenarbeiter-Aktionstag: Meilenstein der europaweiten Zusammenarbeit

  • Frauen

  • 29 Internationaler Frauentag: Marktplatzspektakel mit bunten Aktivitäten. Aktionen im Betrieb – schon einiges ausprobiert

  • Wirtschaft

  • 30 Alarmierend: Wieder mehr als drei Millionen Arbeitslose gemeldet

  • Umwelt

  • 32 Der Chemie-Nobelpreis und warum es ohne Sozialismus nicht geht

  • Jugendarbeit

  • 34 Neue Studie: Spezialistentum oder allseitige Lebensschule?
  • 35 Proletarische Romane – was ist das denn?

  • International

  • 36 Neuer US-Kolonialismus in Venezuela
  • 40 Auf dem Weg in die Kneipe: Gaza-Solidarität treibt viele um

  • Arbeiterbewegung

  • 38 Glückwunsch! 40 Jahre Arbeiter­bildungs­zentrum – Interview mit Lisa Wannenmacher, Leiterin Schacht 3, Gelsenkirchen. Glückwünsche zum 40-jährigen Bestehen

  • MLPD

  • 41 Wissenschaftliche Übersetzerinnen und Übersetzer gesucht

  • Korrespondentenecke

  • 42 Vielfältigere und bessere Fotos!

  • Service

  • 2 Impressum – Anzeigen
  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
  • 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
  • 47 Kontaktadressen