Wissenschaftliche Übersetzerinnen und Übersetzer gesucht

Dazu ist es notwendig, die Analysen der MLPD und besonders ihr theoretisches Organ REVOLUTIONÄRER WEG (RW) weltweit und zeitnah nach Erscheinen zur Verfügung zu stellen. Auf Englisch – der am meisten verbreiteten Sprache – ist das heute bei sämtlichen Ausgaben des RW sowie anderen wichtigen Broschüren und Büchern bereits der Fall. Etliches davon ist auch in Französisch, Spanisch, Russisch und Türkisch übersetzt, zunehmend auch in Farsi und Arabisch. Einzelne Schriften sind auf Bahasa (indonesischer Raum), Chinesisch, Polnisch, Portugiesisch, Italienisch, Schwedisch oder Griechisch übersetzt worden. Ein Blick in die Kategorie „Übersetzte Literatur“ auf der Webseite des Verlags Neuer Weg oder auf die MLPD-Homepage lohnt sich. Mehrere RW-Ausgaben sind vom Zentralkomitee aus in Planung und sollen nach Erscheinen zügig übersetzt werden. Zeit ist dabei ein sehr wichtiger Faktor.

Was man mitbringen sollte und lernen kann

Seit 1991/1992 gibt es ein Übersetzungskollektiv der MLPD, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutscher und ausländischer Herkunft ihre sprachlichen und ideologisch-politischen Fähigkeiten in den Dienst dieser Arbeit stellen und sich auf die Übersetzung der Parteiliteratur konzentrieren. Auch hier ist ein Generationswechsel im Gange.

Eine lohnende Aufgabe für Menschen, die gute Fremdsprachenkenntnisse haben, gerne mit und an der Sprache arbeiten, gerne recherchieren, dazulernen und die internationale Verbreitung der Linie der MLPD voranbringen wollen. Kenntnis der Linie der MLPD und des Marxismus-Leninismus ist eine wichtige Grundlage dafür. Jede(r) kann sie sich aneignen. Unbedingt notwendig sind Genauigkeit, Kollektivität, Disziplin und Zuverlässigkeit.

Viele Fähigkeiten gefragt

Eine Übersetzung fertigzustellen, erfordert verschiedene Arbeitsgänge: Zitate müssen gegebenenfalls in der Originalsprache gefunden werden oder als vorhandene autorisierte Übersetzung; dann die Übersetzung selbst, die gegenseitige Kontrolle unter den Übersetzern, die muttersprachliche Kontrolle auf Verständlichkeit, eine übergeordnete ideologisch-politische Kontrolle, schließlich Satz und Satzkontrolle. Und natürlich die physische Umsetzung in Printausgabe und eBook. Es gibt also durchaus Aufgaben für unterschiedliche Fähigkeiten. Meldet euch beim Zentralkomitee!

Kontakt: info@mlpd.de