Rote Fahne 05/2026
Vorschau
- „Modernisierung“ des Polizeigesetzes: Gesetzentwurf des Grauens
- Umstellung zur Illustrierten – Geht es vor allem um eine bessere Gestaltung?
- Millionen formieren sich weltweit gegen Faschismus und Krieg
- Frankfurt Sozial! – „Wir erfahren große Solidarität und gewinnen neue Kräfte“
- Viva Mexico! – Wüsten-Déjà-vu¹ mit eisernem Vorhang
Aktuell
- 3 Editorial: Bedeutende Veränderung
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Epstein und die Verkommenheit der Herrschenden
- 8 Karneval 2026: Trotz Kälte und Krisen wird feste gefeiert
- 10 Frankfurt Sozial! „Wir erfahren große Solidarität und gewinnen neue Kräfte“ – Aktuelles Interview mit Nuran Cakmakli-Kraft
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
Titelthema
- 12 Millionen formieren sich weltweit gegen Faschismus und Krieg
- 18 Minnesota: Kultur der Solidarität
- 19 US-Gewerkschaft UAW: Anti-Gewerkschaftskampagne von Mercedes-Benz
- 20 AfD-Faschisten vor Mercedes-Werkstor in Sindelfingen verjagt
- 22 Anti-Siko-Demo: Gewachsene Klarheit in der Friedensbewegung. Ons g‘langt‘s! – Demo gegen Mietwucher und für bezahlbaren Wohnraum in München
- 23 Zeit, sich zu organisieren: Aufnahmeanträge an die MLPD
- 24 Wichtige Kulminationen und Ereignisse in der beschleunigten Destabilisierung des imperialistischen Weltsystems 2021 – 2025,
Rubriken
MLPD
- 9 „Alle Neune“ – das macht uns keiner nach!
- Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 26 Wie ist das Verhandlungsergebnis im Öffentlichen Dienst der Länder zu bewerten?
- 27 Was „Zentrum“ unter „Transparenz“ versteht
Frauenbewegung
- 28 Raus zum Internationalen Frauentag gegen Faschismus und Krieg, für die Befreiung der Frau im echten Sozialismus! Aufruf der MLPD zum Internationalen Frauentag 8. März
Politik
- 30 „Modernisierung“ des Polizeigesetzes: Gesetzentwurf des Grauens
- 32 Wachsender Widerstand gegen Videoüberwachung. Die besondere Rolle von Palantir
Studientipp
- 33 Vor 70 Jahren: Der XX. Parteitag der KPdSU und seine Folgen
International
- 34 Viva Mexico! – Wüsten-Déjà-vu1 mit eisernem Vorhang
Erinnerungen
- 36 Zwischen Omi-Liebe und nationalem Stolz
Zur Diskussion gestellt
- 38 Umstellung zur Illustrierten – Geht es vor allem um eine bessere Gestaltung?
Sport
- 40 Olympische Winterspiele 2026 – Toller Sport, großes Spektakel und wachsender Druck
Satire/Leserfoto
- 42 Was ein Foto alles bewirken kann … Bestes Leserfoto
Service
- 2 Impressum – Anzeigen
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
- 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
- 47 Kontaktadressen