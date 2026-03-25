Rote Fahne 06/2026

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  • Aktuell

  • 3 Editorial: Aufstehen für den Weltfrieden!
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: Warum musste Cricket sterben?
  • 8 Internationaler Frauentag: „Nein, unsere Töchter und Söhne bekommt ihr nicht für eure Kriege!“
  • 10 Aktuelles Interview mit Almas Farzi, Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Irans (KPI)
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 12 Mittlerer Osten in Flammen – Aufstehen für den Weltfrieden!
  • 16 Welchen Plan verfolgen die US-Imperialisten im Iran?
  • Russland und China: Noch bleibt es bei Drohungen. „Enthauptungsschlag“ im Iran?
  • 18 Fotoseite: Internationale Proteste gegen den imperialistischen Krieg von USA und Israel
  • 19 „Mit Hilfs- und Solidaritätskomitees die Leiden des Kriegs vermindern“ Erklärung der Kommunistischen Partei Irans
  • 19 Zur Stimmung in Israel
  • 20 Iranische Volksmassen: Wiederholt niedergeschlagen – immer wieder aufgestanden
  • 21 „Weder Mullahs noch Schah!“ – Poteste in Düsseldorf, Dresden, Gelsenkirchen
  • 22 „Wir sagen Nein zum Krieg gegen den Iran!“ Auszüge aus Erklärungen fortschrittlicher und revolutionärer Organisationen weltweit
  • 24 Iran 1979: Geringschätzung der Theorie zerstört die Revolution

  • Schwerpunkt

  • 26 Warum die Wohnungsnot dramatisch zurückgekehrt ist
  • 28 „Mit „Stellschrauben“ gegen neue Wohnarmut?
  • 30 90 Prozent mehr Miete für Luxussanierung?
  • 30 NRW: Fünfmal mehr Wohnungslose in zehn Jahren
  • 31 Studientipp: Folgen der Privatisierung staatlicher Betriebe und Einrichtungen
  • 32 Personenporträt: Luise Dickhut – Vorkämpferin einer revolutionären Sozialarbeit

  • Politik

  • 33 Filmtipps zum Gesetzentwurf zur „Modernisierung des Bundespolizeigesetzes" und zum Widerstand dagegen

  • Umwelt

  • 34 Pilze: Tödliche Invasion von unten und von innen

  • Jugend

  • 35 „Unser Land verteidigen? Wem gehören denn die Fabriken?“

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 36 Erste Eindrücke von den Betriebsrats- und Personalratswahlen
  • 37 Kritik am Co-Management: Was das faschistische „Zentrum“ damit bezweckt
  • 37 Geburtstagskasse zur Nachahmung

  • Kultur

  • 39 Die Sache mit der Dialektik beim Zeichnen
  • 40 Darf man Marx, Lenin und Stalin vertonen? Auseinandersetzung um Revolutionskantate in der Sowjetunion

  • Kommentar

  • 42 Cem Özdemir und das Wunder des Endspurt

  • Service

  • 2 Impressum – Anzeigen
  • 38 Leserfoto und Tipps für ein besseres Foto
  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
  • 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
  • 47 Kontaktadressen