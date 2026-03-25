Rote Fahne 06/2026
Vorschau
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Aktuell
- 3 Editorial: Aufstehen für den Weltfrieden!
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Warum musste Cricket sterben?
- 8 Internationaler Frauentag: „Nein, unsere Töchter und Söhne bekommt ihr nicht für eure Kriege!“
- 10 Aktuelles Interview mit Almas Farzi, Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Irans (KPI)
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
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Titelthema
- 12 Mittlerer Osten in Flammen – Aufstehen für den Weltfrieden!
- 16 Welchen Plan verfolgen die US-Imperialisten im Iran?
- Russland und China: Noch bleibt es bei Drohungen. „Enthauptungsschlag“ im Iran?
- 18 Fotoseite: Internationale Proteste gegen den imperialistischen Krieg von USA und Israel
- 19 „Mit Hilfs- und Solidaritätskomitees die Leiden des Kriegs vermindern“ Erklärung der Kommunistischen Partei Irans
- 19 Zur Stimmung in Israel
- 20 Iranische Volksmassen: Wiederholt niedergeschlagen – immer wieder aufgestanden
- 21 „Weder Mullahs noch Schah!“ – Poteste in Düsseldorf, Dresden, Gelsenkirchen
- 22 „Wir sagen Nein zum Krieg gegen den Iran!“ Auszüge aus Erklärungen fortschrittlicher und revolutionärer Organisationen weltweit
- 24 Iran 1979: Geringschätzung der Theorie zerstört die Revolution
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Schwerpunkt
- 26 Warum die Wohnungsnot dramatisch zurückgekehrt ist
- 28 „Mit „Stellschrauben“ gegen neue Wohnarmut?
- 30 90 Prozent mehr Miete für Luxussanierung?
- 30 NRW: Fünfmal mehr Wohnungslose in zehn Jahren
- 31 Studientipp: Folgen der Privatisierung staatlicher Betriebe und Einrichtungen
- 32 Personenporträt: Luise Dickhut – Vorkämpferin einer revolutionären Sozialarbeit
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Politik
- 33 Filmtipps zum Gesetzentwurf zur „Modernisierung des Bundespolizeigesetzes" und zum Widerstand dagegen
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Umwelt
- 34 Pilze: Tödliche Invasion von unten und von innen
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Jugend
- 35 „Unser Land verteidigen? Wem gehören denn die Fabriken?“
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Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 36 Erste Eindrücke von den Betriebsrats- und Personalratswahlen
- 37 Kritik am Co-Management: Was das faschistische „Zentrum“ damit bezweckt
- 37 Geburtstagskasse zur Nachahmung
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Kultur
- 39 Die Sache mit der Dialektik beim Zeichnen
- 40 Darf man Marx, Lenin und Stalin vertonen? Auseinandersetzung um Revolutionskantate in der Sowjetunion
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Kommentar
- 42 Cem Özdemir und das Wunder des Endspurt
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Service
- 2 Impressum – Anzeigen
- 38 Leserfoto und Tipps für ein besseres Foto
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
- 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
- 47 Kontaktadressen