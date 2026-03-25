Rote Fahne 07/2026

Vorschau

Diese Ausgabe kaufen
Jetzt Abonnieren
Rote Fahne 07/2026
Rote Fahne 06/2026
Rote Fahne 05/2026
Rote Fahne 04/2026
Rote Fahne 03/2026
Rote Fahne 02/2026

  • Aktuell

  • 3 Editorial: Bedrohliche Technik?
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: Die Schlappen des anti­­­-kommu­nistischen Kulturkämpfers Wolfram Weimer
  • 9 Rheinland-Pfalz: Landtagswahlen im Zeichen einer sich vertiefenden Polarisierung
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 12 Künstliche Intelligenz – Wundertechnik, Bedrohung, nützliches Werkzeug?
  • 16 Die KI-Blase – woher sie kommt, was sie bewirkt
  • 18 Wahnwitziger Konkurrenzkampf um die Weltmarktführung bei KI
  • 20 Schwarz-Gruppe: Vom Bananenhändler zum „KI-Hyperscaler“
  • 21 KI-Boom: Schrittmacher der begonnenen globalen Umweltkatastrophe
  • 22 Palantir – Waffe für Faschismus und Krieg
  • 24 „Künstliche Intelligenz“ – was ist das eigentlich?
  • 26 Studientipp: Künstliche Intelligenz kann nicht dialektisch denken
  • 27 Wie kann man „Künstliche Intelligenz“ sinnvoll nutzen?

  • Rubriken

  • Politik

  • 8 Wann, wenn nicht jetzt? Beteiligt euch an den Ostermärschen!

  • Gastbeitrag

  • 10 KI und Kunst: Der Wert der Anstrengung

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 28 „Lernen von Detroit – wir stehen auf für unsere Zukunft!" – Tribunal gegen Automobilkonzerne
  • 30 Spendenkampagne für Bergleute in der Ukraine großer Erfolg

  • Frauen

  • 31 Die CDU entdeckt die „Lifestyle-Teilzeit“

  • Soziales

  • 32 Warum werden so wenig neue Wohnungen gebaut?
  • 33 – Für bezahlbaren und gesunden Wohnraum – Widerstand in Witten. Protest gegen unnötige Rauchmelder durch Vonovia in Herne und Oberhausen

  • Militarismus

  • 34 Vorfahrt für die Bundeswehr – kommunale Baupläne ausgebremst

  • Jugend

  • 36 Von der Bildungskrise zur Bildungs­-­­­ka­tas­trophe

  • MLPD

  • 38 Umweltkampf muss sich vor allem gegen Faschismus und Krieg richten

  • Antifaschistischer Kampf

  • 39 „Nichts ist vergessen, niemand ist vergessen“: Gedenkkundgebung in Oldenburg für Jan Gerdes

  • Weltanschauung

  • 41 Der kleinbürgerliche Begriff „Queer“ verwischt die Klassenwidersprüche – Antwortbrief von Stefan Engel an eine Genossin zur „Queer-Theorie“

  • Satire

  • 42 Wenn Sahra und Alice in die Sauna gehen … Weisheit der Woche

  • Service

  • 2 Impressum – Anzeigen
  • 40 Korrespondentenecke: Mehr lebendige „Bilder“ vom Sozialismus. Leserfoto aus Paris
  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
  • 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
  • 47 Kontaktadressen