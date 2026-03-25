Rote Fahne 07/2026
Vorschau
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Aktuell
- 3 Editorial: Bedrohliche Technik?
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Die Schlappen des anti-kommunistischen Kulturkämpfers Wolfram Weimer
- 9 Rheinland-Pfalz: Landtagswahlen im Zeichen einer sich vertiefenden Polarisierung
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
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Titelthema
- 12 Künstliche Intelligenz – Wundertechnik, Bedrohung, nützliches Werkzeug?
- 16 Die KI-Blase – woher sie kommt, was sie bewirkt
- 18 Wahnwitziger Konkurrenzkampf um die Weltmarktführung bei KI
- 20 Schwarz-Gruppe: Vom Bananenhändler zum „KI-Hyperscaler“
- 21 KI-Boom: Schrittmacher der begonnenen globalen Umweltkatastrophe
- 22 Palantir – Waffe für Faschismus und Krieg
- 24 „Künstliche Intelligenz“ – was ist das eigentlich?
- 26 Studientipp: Künstliche Intelligenz kann nicht dialektisch denken
- 27 Wie kann man „Künstliche Intelligenz“ sinnvoll nutzen?
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Rubriken
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Politik
- 8 Wann, wenn nicht jetzt? Beteiligt euch an den Ostermärschen!
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Gastbeitrag
- 10 KI und Kunst: Der Wert der Anstrengung
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Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 28 „Lernen von Detroit – wir stehen auf für unsere Zukunft!" – Tribunal gegen Automobilkonzerne
- 30 Spendenkampagne für Bergleute in der Ukraine großer Erfolg
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Frauen
- 31 Die CDU entdeckt die „Lifestyle-Teilzeit“
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Soziales
- 32 Warum werden so wenig neue Wohnungen gebaut?
- 33 – Für bezahlbaren und gesunden Wohnraum – Widerstand in Witten. Protest gegen unnötige Rauchmelder durch Vonovia in Herne und Oberhausen
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Militarismus
- 34 Vorfahrt für die Bundeswehr – kommunale Baupläne ausgebremst
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Jugend
- 36 Von der Bildungskrise zur Bildungs-katastrophe
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MLPD
- 38 Umweltkampf muss sich vor allem gegen Faschismus und Krieg richten
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Antifaschistischer Kampf
- 39 „Nichts ist vergessen, niemand ist vergessen“: Gedenkkundgebung in Oldenburg für Jan Gerdes
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Weltanschauung
- 41 Der kleinbürgerliche Begriff „Queer“ verwischt die Klassenwidersprüche – Antwortbrief von Stefan Engel an eine Genossin zur „Queer-Theorie“
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Satire
- 42 Wenn Sahra und Alice in die Sauna gehen … Weisheit der Woche
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Service
- 2 Impressum – Anzeigen
- 40 Korrespondentenecke: Mehr lebendige „Bilder“ vom Sozialismus. Leserfoto aus Paris
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
- 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
- 47 Kontaktadressen