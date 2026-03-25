Rote Fahne 08/2026

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Rote Fahne 03/2026

  • Aktuell

  • 3 Editorial: Was ist „kriminell“
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: „Neuer Grundkonsens“: Alles für den Krieg?
  • 8 Ostermärsche im Zeichen des Kampfs gegen akute Weltkriegsgefahr
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 10 Aktuelles Interview mit zwei Vertretern der bundesweiten Sprechergruppe des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität: „Das ist gefährlich, weil es echte Probleme instrumentalisiert“
  • 12 Explodiert die Kriminalität?
  • 16 Jugendkriminalität – Nimmt sie zu?
  • 17 „Clan-Kriminalität“ – durch reaktionäre Kampagne aufgeblasen
  • 18 Die alltägliche „Kriminalität“ der Herrschenden“
  • 20 Palantir – Waffe für Faschismus und Krieg (Teil 2)
  • 22 Studientipp: Dekadenz ein allgemein menschliches Phänomen?
  • 23 Tausende demonstrieren gegen sexualisierte digitale Gewalt
  • 24 Stimmungsmache gegen „gewaltbereiten Linksextremismus“
  • 25 Wie der echte Sozialismus mit Kriminalität umgeht

  • Rubriken

  • Soziales

  • 26 Immobilienkonzerne: Alles dreht sich um den Profit – legal oder illegal

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 28 Zur Diskussion gestellt: Fortschrittliches Betriebsverfassungsgesetz
  • 30 Das „andere Geschäftsmodell“ des Herrn Blume

  • Korrespondentenecke

  • 32 „Stärker Zusammenhänge erklären und Hintergründe vertiefen“
  • 33 Wer will mithelfen, die Gestaltung der Roten Fahne zu verbessern?

  • Gastbeitrag

  • 34 Norman Bethune – im Sterbeland verehrt, im eigenen Geburtsland vergessen

  • International

  • 36 Erste SOS ART Kenya-Ausstellung in den Slums von Kibera, Nairobi

  • Antifaschismus

  • 38 Die Adler-Apotheke im ehemaligen Krakauer Ghetto

  • Zur Diskussion gestellt

  • 40 Wie entstehen eigentlich meine Gedichte?

  • Kurzgeschichte

  • 41 Der Himmel auf Erden?

  • Personenporträt

  • 42 „Dich interessiert, wie die Menschen leben, arbeiten und kämpfen“

  • Service

  • 2 Impressum – Anzeigen
  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
  • 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
  • 47 Kontaktadressen