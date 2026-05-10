1. Mai 2026: Arbeiteroffensive gegen kapitalistische Ausbeutung!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

heuchlerisch reden die Herrschenden von „Sicherheit“, „Wohlstand“ und „Frieden“ – und setzen gleichzeitig die Welt in Brand! Noch nie standen wir so kurz vor einem Dritten Weltkrieg. In immer mehr Ländern sind faschistische Regierungen am Ruder. Die globale Umweltkatastrophe nimmt Fahrt auf. Und das tägliche Leben wird schwieriger: Hunderttausende Arbeitsplätze werden vernichtet, Werke und Lehrwerkstätten geschlossen. Renten und Löhne sinken, während Mieten und Benzinpreise steigen.

Dem Übel an die Wurzel

2020 machten deutsche Industriekonzerne 209 Euro Umsatz je Arbeitsstunde eines Industriebeschäftigten. 2024 waren es schon 266 Euro! Wer von euch hat in diesem Zeitraum 27 Prozent Lohnsteigerung bekommen?! Die Ausbeutung wird gesteigert, der Profit landet bei den Monopolkapitalisten. 2024 erhielten deutsche Großkonzerne nach offiziellen Zahlen fast 50 Milliarden Euro an Subventionen, dazu kommen riesige staatliche Rüstungsaufträge sowie Steuerentlastungen. Und dann wird uns gesagt, die Kassen seien leer?! … Das ist Kapitalismus! Und deshalb gehört die Grundsatzkritik am Kapitalismus auf den 1. Mai! …

Millionen in Bewegung

Dagegen formiert sich eine Millionen Menschen umfassende Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg, Abbau sozialer Errungenschaften und die Ausbeutungsoffensive in den Betrieben. Die Arbeiterbewegung organisiert zunehmend Streiks und Proteste im Kampf um jeden Arbeitsplatz, gegen die Entwertung der Löhne, Erhöhung des Rentenalters und Verlängerung von Wochenarbeitszeiten. Sie wendet sich auch zunehmend den großen Fragen zu, wie die Hafenarbeiter mit ihrem internationalen Streiktag am 6. Februar gegen Kriegsvorbereitung und Waffentransporte. Massenproteste mit 9 Millionen Menschen am 28. März, Streiks, mutige Selbstorganisation, Solidarität und Selbstverteidigung brachten Trump in die Defensive. …

Make socialism great again!

… Die Kämpfe brauchen eine positive gesellschaftliche Perspektive! Die MLPD hat die großen Errungenschaften wie auch die weitreichenden Fehler und Probleme im Aufbau des Sozialismus differenziert ausgewertet. Die Schlussfolgerungen daraus garantieren, dass sich die Fehler nicht wiederholen, eine selbstlose proletarische Denkweise im Sozialismus prägend ist, sich Bürokratismus und Egoismus nicht durchsetzen können und die Arbeiterklasse und breiten Massen ihren Sozialismus aufbauen. …