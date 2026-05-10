8. Mai: Gegen Faschismus und Weltkriegsvorbereitung auf die Straße!

Vom Mittelmeer bis in den Indischen Ozean breitet sich der imperialistische Krieg aus. Jede Woche ein neuer Brandherd. Jeden Tag sterben Menschen im Iran, im Libanon, in Gaza, in der Ukraine und im Sudan. Jeden Tag steigern Kriegsprofiteure ihre Gewinne. Das Ausbeutersystem Kapitalismus zeigt seine Fratze. …

Das Tanken wird unbezahlbar und der Staat verdient dank Mineralölsteuer kräftig mit. Immer stärker wird der gesellschaftliche Reichtum den Monopolen und ihrer Kriegswirtschaft zugeschanzt und der Bevölkerung im Gesundheitswesen, bei der Bildung, bei Rente, Sozialversicherung und mit explodierenden Mieten geraubt. … Milliarden für die Aufrüstung, Wehrdienst für die Jugend und Meldepflicht für längere Auslandsaufenthalte – auch die Bundesregierung ist auf Kriegskurs! Die Gefahr eines Dritten, zweifellos atomaren Weltkriegs ist akut. Das gilt es zu verhindern! All das darf so nicht weitergehen!



Setzen wir am 8. Mai, am Tag der Befreiung vom Hitler-Faschismus, am Tag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs unser eigenes Signal! Beteiligt euch an den Schulstreiks gegen diese Wehrpflicht am Vormittag. Und kommt zur bundesweiten Demonstration um 18 Uhr in der Innenstadt von Essen. …

Kampf gegen Faschismus und Krieg gehören untrennbar zusammen!

Faschismus und Krieg wirken wie gegenseitige Brandbeschleuniger. Der Hauptkriegstreiber der Welt ist der US-Imperia­lismus, wo Trump einen faschistischen Staatsumbau vorantreibt. Treibende Kraft der Eskalation im Nahen Osten ist das zionistische Netanjahu-Regime aus Israel. … Diese Leute schrecken vor nichts zurück! Trump will den imperialistischen Hauptkonkurrenten China treffen, Netanjahu Großisrael aufbauen. Beiden geht es nie um die Menschen, und schon gar nicht um Freiheit und Demokratie. …



Die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung muss sich an die Spitze des Kampfs gegen Faschismus und Weltkriegsvorbereitung stellen! … Wir sind Teil der Bewegung, die aktuell in Betrieben und Gewerkschaften entsteht, gegen die Umstellung auf Rüstungsproduktion und Kriegswirtschaft, gegen Burgfrieden. …

Wir nehmen den Hauptfeind im eigenen Land ins Visier

Auch die EU und Deutschland rüsten massiv auf. … Die AfD gibt sich demagogisch als Friedenspartei. Ihr Kurs: noch rigorosere Unterordnung unter deutsche Monopolkonzerne. Wer AfD wählt, wählt Faschismus und Krieg! Damit die Menschheit eine Zukunft hat, muss der Imperialismus Vergangenheit werden!