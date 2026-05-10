Macht mit beim Internationalen Pfingstjugendtreffen!

Weitere Informationen, unter anderem zu genauem Programm, Preisen und Übernachtung: www.pfingstjugendtreffen.de

Online-Ticketshop:

https://ticket-provider.de/

Pfingstjugendtreffen/2026/

Drei Tage mit Zelten, Sport, Feiern, Musik, Zukunftsdemo, Workshops und Bildung

Höhepunkte sind:

Freitag: Eröffnung 17 Uhr und Auftaktkonzert

Eröffnung 17 Uhr und Auftaktkonzert Samstag Zukunftsdemo, internationales Fußball-Turnier, Songcontest „Dein Lied für Gaza“, Podiumsdiskussion „Nein zur Wehrpflicht“, Konzert, DJ

Zukunftsdemo, internationales Fußball-Turnier, Songcontest „Dein Lied für Gaza“, Podiumsdiskussion „Nein zur Wehrpflicht“, Konzert, DJ Sonntag: Jugendbildungsveranstaltung zur sozialistischen Jugendbewegung mit Gabi Fechtner (MLPD), Spiele ohne Grenzen, internationales Konzert, DJ



Außerdem: Leute aus aller Welt, Austausch und Infostände, vielfältige Workshops und Gesprächsrunden, Kinderprogramm, Hüpfburg und gemeinsames Feiern

Leckeres Essen und Getränke gibt es auf dem Platz gegen Wertmarken.

Werdet Sponsorinnen und Sponsoren! Dazu schreiben die Organisatoren:

„Ein Markenzeichen des Internationalen Pfingstjugendtreffens ist, dass wir alles selbst finanzieren, über Eintritt, Standgebühren, Essens- und Getränkeverkauf und nicht zuletzt aus uneigennützigen Spenden. Auch wenn der allergrößte Teil der Arbeit ehrenamtlich gemacht wird, kostet das ganze Internationale Pfingstjugendtreffen eine Menge Geld. … Dafür suchen wir Sponsorinnen und Sponsoren – wir zählen auf Sie/Euch. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, Spenden sind deshalb steuerlich absetzbar.“



per Überweisung:

Verein zur Förderung internationaler

Jugendtreffen e.V.

IBAN: DE95 4205 0001 0130 0511 95

Sparkasse Gelsenkirchen



oder bei betterplace:

betterplace.org/de/projects/172945