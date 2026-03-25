Rote Fahne 09/2026

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Aktuell

3 Editorial: Alleinstellungsmerkmal

6 14 Tage, 14 Themen

7 Klartext: Ruhr-Monopole geben Leitlinien für die Umstellung auf Kriegswirtschaft vor

9 Große Demonstrationen für den sofortigen Ausbau erneuerbarer Energien

10 Jetzt machen wir Dampf: für den Erhalt unserer Frauensauna! Interview mit Heike Fischer aus Stuttgart

11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

Titelthema

12 Kein Geld da?Die Lüge von den leeren Kassen

16 Geld ist genug da – nur wo?

17 „Krankenkassen am Limit? Wer profitiert von den Kassenbeiträgen?

18 Altenpflege bald unfinanzierbar?

19 Entlarvende Statistiken

20 Sind wir den „Gesetzen des Marktes“ hilflos ausgeliefert?

21 Verpuffen staatliche Gelder? Die Nutznießer staatlicher Ausgabenfreude

22 AfD – von wegen „Alternative“ zur Energiepreisexplosion!

23 Neue Perspektiven gefragt: „Vorschlag für ein Kampfprogramm der Arbeiterklasse“ (Auszug)

24 Studientipp: Wie funktioniert die Ausbeutung?

25 Wie der Sozialismus den Reichtum zum Nutzen der Menschheit einsetzt

Rubriken

MLPD

8 1. Mai 2026: Arbeiteroffensive gegen kapitalistische Ausbeutung! Auszüge aus dem Aufruf der MLPD zum diesjährigen 1. Mai

26 - Aufnahmeanträge in die MLPD von zwei ehemaligen Bürgern der DDR

„Wenn der Duft von Grießbrei durch die Klassen­zimmer zog“ Erfahrungen mit der Schulspeisung in der DDR

International

28 42 Millionen kämpfende Arbeiterinnen und Arbeiter zum Jahresauftakt

Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

30 Betriebsratswahlen: AfD „krachend gescheitert“?

31 Aufrüstung bereitet Kriege vor …

Soziales

32 „Hunderttausende neue Wohnungen“ – was wurde daraus?

Politik

34 8. Mai: Gegen Faschismus und Welt­kriegsvorbereitung auf die Straße! Auszug aus dem Aufruf vom Internationalistischen Bündnis

Umwelt

35 40 Jahre Tschernobyl: Erinnern heißt handeln

Jugend

36 Macht mit beim Internationalen Pfingstjugendtreffen! Höhepunkte und weiter Infos

Frauen

37 „Angry women will change the world – wütende Frauen werden die Welt verändern“

Kultur

38 Jorge Amado: „In meinen Büchern gewinnt immer das Volk“

Personenporträt

40 „Möge Afrika seinen Weg zur Befreiung finden so wie Du“ – in Gedenken an unseren Genossen Ramadhani Wam

Satire

42 - „Endlich mal eine Erfolgsstory! „Achtung! Antimaterie unterwegs

Service

2 Impressum – Anzeigen

41 Korrespondentenecke Mehr richtige Streitpunkte in die Rote Fahne. Leserfoto
43 Leserforum / Rätsel

46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen

47 Kontaktadressen