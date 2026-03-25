Rote Fahne 09/2026

Aktuell

3 Editorial: Alleinstellungsmerkmal

6 14 Tage, 14 Themen

7 Klartext: Ruhr-Monopole geben Leitlinien für die Umstellung auf Kriegswirtschaft vor

9 Große Demonstrationen für den sofortigen Ausbau erneuerbarer Energien

10 Jetzt machen wir Dampf: für den Erhalt unserer Frauensauna! Interview mit Heike Fischer aus Stuttgart

11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

Titelthema

12 Kein Geld da?Die Lüge von den leeren Kassen

16 Geld ist genug da – nur wo?

17 „Krankenkassen am Limit? Wer profitiert von den Kassenbeiträgen?

18 Altenpflege bald unfinanzierbar?

19 Entlarvende Statistiken

20 Sind wir den „Gesetzen des Marktes“ hilflos ausgeliefert?

21 Verpuffen staatliche Gelder? Die Nutznießer staatlicher Ausgabenfreude

22 AfD – von wegen „Alternative“ zur Energiepreisexplosion!

23 Neue Perspektiven gefragt: „Vorschlag für ein Kampfprogramm der Arbeiterklasse“ (Auszug)

24 Studientipp: Wie funktioniert die Ausbeutung?

25 Wie der Sozialismus den Reichtum zum Nutzen der Menschheit einsetzt

Rubriken

MLPD

8 1. Mai 2026: Arbeiteroffensive gegen kapitalistische Ausbeutung! Auszüge aus dem Aufruf der MLPD zum diesjährigen 1. Mai

26 - Aufnahmeanträge in die MLPD von zwei ehemaligen Bürgern der DDR

„Wenn der Duft von Grießbrei durch die Klassen­zimmer zog“ Erfahrungen mit der Schulspeisung in der DDR

International

28 42 Millionen kämpfende Arbeiterinnen und Arbeiter zum Jahresauftakt