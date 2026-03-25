Rote Fahne 09/2026
Vorschau
Aktuell
3 Editorial: Alleinstellungsmerkmal
6 14 Tage, 14 Themen
7 Klartext: Ruhr-Monopole geben Leitlinien für die Umstellung auf Kriegswirtschaft vor
9 Große Demonstrationen für den sofortigen Ausbau erneuerbarer Energien
10 Jetzt machen wir Dampf: für den Erhalt unserer Frauensauna! Interview mit Heike Fischer aus Stuttgart
11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
Titelthema
12 Kein Geld da?Die Lüge von den leeren Kassen
16 Geld ist genug da – nur wo?
17 „Krankenkassen am Limit? Wer profitiert von den Kassenbeiträgen?
18 Altenpflege bald unfinanzierbar?
19 Entlarvende Statistiken
20 Sind wir den „Gesetzen des Marktes“ hilflos ausgeliefert?
21 Verpuffen staatliche Gelder? Die Nutznießer staatlicher Ausgabenfreude
22 AfD – von wegen „Alternative“ zur Energiepreisexplosion!
23 Neue Perspektiven gefragt: „Vorschlag für ein Kampfprogramm der Arbeiterklasse“ (Auszug)
24 Studientipp: Wie funktioniert die Ausbeutung?
25 Wie der Sozialismus den Reichtum zum Nutzen der Menschheit einsetzt
Rubriken
MLPD
8 1. Mai 2026: Arbeiteroffensive gegen kapitalistische Ausbeutung! Auszüge aus dem Aufruf der MLPD zum diesjährigen 1. Mai
26 - Aufnahmeanträge in die MLPD von zwei ehemaligen Bürgern der DDR
„Wenn der Duft von Grießbrei durch die Klassenzimmer zog“ Erfahrungen mit der Schulspeisung in der DDR
International
28 42 Millionen kämpfende Arbeiterinnen und Arbeiter zum Jahresauftakt
Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
30 Betriebsratswahlen: AfD „krachend gescheitert“?
31 Aufrüstung bereitet Kriege vor …
Soziales
32 „Hunderttausende neue Wohnungen“ – was wurde daraus?
Politik
34 8. Mai: Gegen Faschismus und Weltkriegsvorbereitung auf die Straße! Auszug aus dem Aufruf vom Internationalistischen Bündnis
Umwelt
35 40 Jahre Tschernobyl: Erinnern heißt handeln
Jugend
36 Macht mit beim Internationalen Pfingstjugendtreffen! Höhepunkte und weiter Infos
Frauen
37 „Angry women will change the world – wütende Frauen werden die Welt verändern“
Kultur
38 Jorge Amado: „In meinen Büchern gewinnt immer das Volk“
Personenporträt
40 „Möge Afrika seinen Weg zur Befreiung finden so wie Du“ – in Gedenken an unseren Genossen Ramadhani Wam
Satire
42 - „Endlich mal eine Erfolgsstory! „Achtung! Antimaterie unterwegs
Service
2 Impressum – Anzeigen
41 Korrespondentenecke Mehr richtige Streitpunkte in die Rote Fahne. Leserfoto
43 Leserforum / Rätsel
46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
47 Kontaktadressen