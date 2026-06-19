Bombe geplatzt: Werksschließung von Audi Neckarsulm geplant

VW-Chef Oliver Blume informierte bei der Aufsichtsratssitzung zu den Plänen des VW-Konzerns: Vier Werke sollen geschlossen werden, dabei Audi Neckarsulm. Bei uns blieb es angesichts dieser offenen Kampfansage noch recht ruhig. So dachten viele, „erst mal abwarten“ oder „so heiß wie gekocht wird nicht gegessen“. … Es verdichten sich die Anzeichen, dass der VW-Konzern die Werksschließung längst beschlossen hat. …



1975 bewies die Belegschaft, dass es möglich ist, eine geplante Werksschließung zu verhindern. Der legendäre Marsch nach Heilbronn ist unvergessen! Doch heute wird es sicher nicht mehr möglich sein, mit einem Protestzug eine Werksschließung zu verhindern. Deshalb müssen wir unsere Wachsamkeit erhöhen, unsere Kräfte in Stellung bringen und uns organisieren für den Kampf. Es geht um über 15.000 Arbeitsplätze, Zehntausende bei Zulieferern und um die ganze Region. …



Über 35.000 Arbeitsplätze wurden bei VW bereits konzernweit vernichtet. … Die Erfahrung zeigt: Wir dürfen uns nicht ausspielen lassen, Standort gegen Standort. Wir müssen eine konzernweite und konzernübergreifende Solidarität entwickeln.



Auf dem Weg zur Werksschließung fliegen jetzt die letzten der zeitweise über 1600 Leiharbeiter raus. … Die Arbeitshetze steigt seit Monaten und wird immer unerträglicher. Setzen wir uns dagegen zur Wehr! … Organisieren wir Pausenversammlungen, beraten wir das weitere Vorgehen!

Überlegungen der MLPD-Betriebsgruppe bei Audi für ein Kampfprogramm: