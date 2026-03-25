Rote Fahne 13/2026
Vorschau
Aktuell
3 Editorial: AfD auf dem Weg zur Regierungsmacht?
6 14 Tage, 14 Themen
7 Klartext: Mit MLPD-Hasser Dobrindt auf dem Weg zur Gestapo 2.0?
8 - G7-Gipfel: Massenkämpfe gegen Kapitalismus. Internationalismus-Live-Veranstaltung
9 Stahlarbeiter demonstrieren für ihre Arbeitsplätze
11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
Titelthema
Interview
10 Deutsche Monopole wenden sich verstärkt der AfD zu
12 AfD – Partei des Ostens? Nein! Partei des Kapitals!
16 Mit der AfD mehr arbeiten für weniger Geld
17 Sonderwirtschaftszonen – Wirtschaftswunder á la AfD?
18 Täuschen, Tarnen, Tricksen, Hetzen – wie sich der Faschismus „modern“ verkauft
19 Studientipp: Wie sich die faschistische Ideologie dem Zeitgeist anpasst
20 Wie die AfD „Arbeiterdemos“ für ihre Losungen erfindet
21 Bergarbeiterfreund Trump? Der Mythos bröckelt …
22 Simson fahren mit Björn Höcke? Niemals!
23 „Lass stecken, ich bin blau“? Gespräche im Tesla-Werk in Grünheide
24 Widersetzen gegen den AfD-Parteitag am 4. Juli in Erfurt
25 Gewerkschaften – wichtiger Teil der antifaschistischen Proteste. MLPD – die wirkliche Alternative!
Rubriken
Politik
26 Verbaler Amoklauf gegen MLPD, Courage und andere – Benjamin Weinthal außer Rand und Band
36 Flagge zeigen für sexuelle Selbstbestimmung
37 CSD: Faschistische Gefahr fordert viele heraus
Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
28 - Bombe geplatzt: Werksschließung von Audi Neckarsulm geplant. Kampfprogramm: Überlegungen der MLPD-Betriebsgruppe bei Audi
29 Breite Bündnisse rufen zum Protest an Ruhr und Rhein auf
Gesundheit
30 Zunahme schwerer Krankheiten – sind wir selbst schuld?
Soziales
32 Pflegeversicherungs-Reform“– Belastungspaket für Pflegebedürftige und Angehörige
Weltanschauung
34 Das „Schwarzbuch des Kommunismus“ und frei erfundene „Opferzahlen“
Jugend
38 „Die Rotfüchse sind mit das Wertvollste, das wir haben“
Urlaubsangebot
39 Wanderwoche im Ferienpark Thüringer Wald
Kultur
40 Liebeserklärung an die Ameisen – Oculi-Fabel 2
Rezension
41 „Göre am Kreuzweg“ von Heike Kiefer
Korrespondentenecke
42 Leserfotos – unterschiedliche Blickwinkel
Service
2 Impressum – Anzeigen“
43 Tipps
44 Leserforum / Rätsel
46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
47 Kontaktadressen