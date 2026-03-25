Rote Fahne 13/2026

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Rote Fahne 08/2026

Aktuell

3 Editorial: AfD auf dem Weg zur Regierungsmacht?

6 14 Tage, 14 Themen

7 Klartext: Mit MLPD-Hasser Dobrindt auf dem Weg zur Gestapo 2.0?

8 - G7-Gipfel: Massenkämpfe gegen Kapitalismus. Internationalismus-Live-Veranstaltung

9 Stahlarbeiter demonstrieren für ihre Arbeitsplätze

11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

Titelthema

Interview

10 Deutsche Monopole wenden sich verstärkt der AfD zu

12 AfD – Partei des Ostens? Nein! Partei des Kapitals!

16 Mit der AfD mehr arbeiten für weniger Geld

17 Sonderwirtschaftszonen – Wirtschaftswunder á la AfD?

18 Täuschen, Tarnen, Tricksen, Hetzen – wie sich der Faschismus „modern“ verkauft

19 Studientipp: Wie sich die faschistische Ideologie dem Zeitgeist anpasst

20 Wie die AfD „Arbeiterdemos“ für ihre Losungen erfindet

21 Bergarbeiterfreund Trump? Der Mythos bröckelt …

22 Simson fahren mit Björn Höcke? Niemals!

23 „Lass stecken, ich bin blau“? Gespräche im Tesla-Werk in Grünheide

24 Widersetzen gegen den AfD-Parteitag am 4. Juli in Erfurt

25 Gewerkschaften – wichtiger Teil der antifaschistischen Proteste. MLPD – die wirkliche Alternative!

Rubriken

Politik

26 Verbaler Amoklauf gegen MLPD, Courage und andere – Benjamin Weinthal außer Rand und Band

36 Flagge zeigen für sexuelle Selbstbestimmung

37 CSD: Faschistische Gefahr fordert viele heraus

Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

28 - Bombe geplatzt: Werksschließung von Audi Neckarsulm geplant. Kampfprogramm: Überlegungen der MLPD-Betriebsgruppe bei Audi

29 Breite Bündnisse rufen zum Protest an Ruhr und Rhein auf

Gesundheit

30 Zunahme schwerer Krankheiten – sind wir selbst schuld?

Soziales

32 Pflegeversicherungs-Reform“– Belastungspaket für Pflegebedürftige und Angehörige

Weltanschauung

34 Das „Schwarzbuch des Kommunismus“ und frei erfundene „Opferzahlen“

Jugend

38 „Die Rotfüchse sind mit das Wertvollste, das wir haben“

Urlaubsangebot

39 Wanderwoche im Ferienpark Thüringer Wald

Kultur

40 Liebeserklärung an die Ameisen – Oculi-Fabel 2

Rezension

41 „Göre am Kreuzweg“ von Heike Kiefer

Korrespondentenecke

42 Leserfotos – unterschiedliche Blickwinkel

Service

2 Impressum – Anzeigen“

43 Tipps

44 Leserforum / Rätsel

46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen

47 Kontaktadressen