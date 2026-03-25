Rote Fahne 13/2026

Aktuell

3 Editorial: AfD auf dem Weg zur Regierungsmacht?

6 14 Tage, 14 Themen

7 Klartext: Mit MLPD-Hasser Dobrindt auf dem Weg zur Gestapo 2.0?

8 - G7-Gipfel: Massenkämpfe gegen Kapitalismus. Internationalismus-Live-Veranstaltung

9 Stahlarbeiter demonstrieren für ihre Arbeitsplätze

11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

Titelthema

Interview

10 Deutsche Monopole wenden sich verstärkt der AfD zu

12 AfD – Partei des Ostens? Nein! Partei des Kapitals!

16 Mit der AfD mehr arbeiten für weniger Geld

17 Sonderwirtschaftszonen – Wirtschaftswunder á la AfD?

18 Täuschen, Tarnen, Tricksen, Hetzen – wie sich der Faschismus „modern“ verkauft

19 Studientipp: Wie sich die faschistische Ideologie dem Zeitgeist anpasst

20 Wie die AfD „Arbeiterdemos“ für ihre Losungen erfindet

21 Bergarbeiterfreund Trump? Der Mythos bröckelt …

22 Simson fahren mit Björn Höcke? Niemals!

23 „Lass stecken, ich bin blau“? Gespräche im Tesla-Werk in Grünheide

24 Widersetzen gegen den AfD-Parteitag am 4. Juli in Erfurt

25 Gewerkschaften – wichtiger Teil der antifaschistischen Proteste. MLPD – die wirkliche Alternative!

Rubriken

Politik

26 Verbaler Amoklauf gegen MLPD, Courage und andere – Benjamin Weinthal außer Rand und Band

36 Flagge zeigen für sexuelle Selbstbestimmung

37 CSD: Faschistische Gefahr fordert viele heraus