Die Reiseagentur von People to People bietet eine 14-tägige Gruppen-Reise nach Kamerun an – ein einmaliges Erlebnis

Die Reise führt in drei Kulturregionen, in denen unterschiedliche Völker beheimatet sind. Es gibt 250 Ethnien mit ihren Sprachen, Traditionen, Märkten, Tänzen und Musikstilen.



Mit Besuch des Palastes der Bamoun-Könige, Treffen mit Teepflücker/innen und Kaffeebäuerinnen, mit Hirten und Gewerkschaftern werden wir dieser reichhaltigen Kultur nähergebracht. Ein Bootsausflug in den Regenwald, Wanderungen zu Bergseen und Wasserfällen sowie Erholung an den Stränden von Limbe und Kribi sind inbegriffen.

Kamerun ist auch ein Land mit einer bewegten Geschichte. Nach der deutschen Kolonialzeit und der anschließenden französischen und britischen Verwaltung entwickelte sich ab den 1940er-Jahren eine starke Unabhängigkeitsbewegung. Freiheits- und Widerstandskämpfer wie Ruben Um Nyobè, Félix-Roland Moumié, Osendé Afana und Ernest Ouandié setzten sich für Freiheit, politische Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit ein. Ihr Einsatz wurde brutal unterdrückt, viele Kapitel dieser Geschichte blieben lange im Verborgenen. Auch darüber wird man einiges bei der Reise lernen können.



Reisepreis: 1950,00 Euro pro Person ohne Flug

Reisezeit: 25.7. bis 9.8.2026

Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen

Anmeldeschluss: 15. Mai 2026

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Tel. 0209 1776560

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