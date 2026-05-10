Drei Tage lang Zukunft der Jugend im Fokus

In wenigen Tagen – am Freitag, 22. Mai – startet um 17 Uhr das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen.

Schon am Freitag gibt es erste Gesprächsrunden und Workshops. Um 17.30 Uhr laden Betroffene und Aktivisten ein zur Gesprächsrunde „Wie wehren wir uns gegen Repressionen?“. Ein brennendes Thema, das verschiedene Bewegungen betrifft. Ob in der Palästina-Solidarität, in den Belegschaften gegen Abmahnungen und Kündigungen; ob Maßregelungen von Schülern, die gegen Wehrpflicht auf die Straße gehen oder verschärfte antikommunistische Unterdrückung: „Keiner steht allein; allein machen sie dich ein!“

Danach startet um 19 Uhr ein Auftaktkonzert mit „Bands von hier“. Tenor, Rapper aus Duisburg, zeigt mit kapitalismuskritischen Texten klare Kante, insbesondere zur Palästina-Solidarität. Danach freuen wir uns unter anderem auf House of Arts und Josito and the Kids. Abends gibt es im REBELL-Zelt Party mit DJ.

Bunt, lautstark und rebellisch auf die Straße

Am Samstag startet um 11 Uhr die kämpferische Zukunftsdemo direkt vor dem Eingang des Revierparks. Bunt, lautstark und rebellisch tragen wir den Widerstand gegen das dahinsiechende kapitalistische System und für die Interessen der Jugend auf die Straße: Für gute Bildung und mehr Ausbildungsplätze, gegen Kinderarmut, gegen rassistische Polizeigewalt, für mehr Geld für Jugendtreffs, Sportplätze, für antifaschistische Bildungsarbeit, eine sozialistische Perspektive und vieles mehr.



Ab 13.30 Uhr laden thematisch aufgebaute Treffpunkte ein zu Gesprächsrunden, Workshops, Infoständen und leckerem Essen. Für Kinder startet am REBELL-Stand der Kinderparcours mit Stempelkarte, die an den Treffpunkten Station machen. Dort gibt es unter anderem: Labor „Piff-Paff“, eine Mitmach-Werkstatt mit Holz und Metall, Bergbautunnel, Dosenwerfen, Jakkolo oder ein Seifenblasen-Spiel.



Ein Highlight für alle am Sonntag sind die „Spiele ohne Grenzen“ – Teamwettkämpfe für Groß und Klein mit Freundschaft im Wettkampf.

Zukunftsvisionen