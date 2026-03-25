Rote Fahne 10/2026
Vorschau
- Krankenkassenreform: Merz-Regierung in der Bredouille
- Drei Tage lang Zukunft der Jugend im Fokus
- Palantir-Chef offenbart moderne faschistische Ideologie
- Sozialistische Sowjetunion: „Diese Blüte fortschrittlicher Kultur kann uns Vorbild sein“
- Die Reiseagentur von People to People bietet eine 14-tägige Gruppen-Reise nach Kamerun an – ein einmaliges Erlebnis
Aktuell
3 Editorial: Eine „Gesundheitsreform“, die krank macht
6 14 Tage, 14 Themen
7 Klartext: Die Regierung im Dilemma – Die latente Krise in Berlin spitzt sich zu
8 1. Mai: Circa 500.000 auf der Straße
10 1. Mai - international
11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
Titelthema
12 Krankenkassenreform – Pharmakonzerne kassieren - wir zahlen drauf
16 Kahlschlag bei Notaufnahmen mit fiesen Methoden
17 Ähnliche Probleme und weltweit Kämpfe im Gesundheitswesen
18 Wenn das Gesundheitssystem zur Profitquelle wird …
19 „Kostenexplosion“ im Gesundheitswesen: Wohin geht das ganze Geld?
20 Sind wir zu lange krank?
21 Gesundheit mit der AfD?
22 Kostenloses Gesundheitswesen – Markenzeichen des Sozialismus
23 Studientipp: Wenn die Gesundheit zur Ware wird …
24 Tiefe Einschnitte durch die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung – und die Perspektive eines gemeinwohlorientierten Gesundheitswesens
Rubriken
Jugend
26 Drei Tage lang Zukunft der Jugend im Fokus – Programm-Highlights des überparteilich organisierten 22. Internationalen Pfingstjugendtreffens
Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
28 Generalangriff auf die VW-Konzernbelegschaft: Was tun gegen das „Sanierungskonzept“ des Vorstands?
Weltanschauung
30 Alex Karp – Palantir-Chef offenbart moderne faschistische Ideologie
Gesundheit
32 Mit Optimismus gegen den Krebs? Ein Leser berichtet über seine Erfahrungen im Umgang mit seiner Krebserkrankung
Reise
34 People to People Gruppen-Reise nach Kamerun: ein einmaliges Erlebnis
Personenporträt
35 Edward Tunkel – „Man kann immer auf dich zählen …“
Literaturmesse
36 Zu Besuch bei der Leipziger Buchmesse – eine Nachlese
Arbeiterbewegung
38 Sozialistische Sowjetunion: „Diese Blüte fortschrittlicher Kultur kann uns Vorbild sein“
Filmbesprechung
40 „Ein bisschen kurz – das Kettenhemd“ „Alexander Newski“: Ein Film von Sergei Eisenstein und Sergei Prokofjew
Satire
41 Wer hat Angst vorm bösen Wolf ?
Service
2 Impressum – Anzeigen
31 Die Auseinandersetzung um KI geht weiter … – Weitere Zuschriften zum Rote Fahne Magazin 7/2026
42 Korrespondentenecke:
„Die Rote Fahne muss auch das Bedürfnis nach Unterhaltung erfüllen“
43 Tipps
44 Leserforum / Rätsel
46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
47 Kontaktadressen