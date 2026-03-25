Rote Fahne 10/2026

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Rote Fahne 05/2026

Aktuell

3 Editorial: Eine „Gesundheitsreform“, die krank macht

6 14 Tage, 14 Themen

7 Klartext: Die Regierung im Dilemma – Die latente Krise in Berlin spitzt sich zu

8 1. Mai: Circa 500.000 auf der Straße

10 1. Mai - international

11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

Titelthema

12 Krankenkassenreform – Pharmakonzerne kassieren - wir zahlen drauf

16 Kahlschlag bei Notaufnahmen mit fiesen Methoden

17 Ähnliche Probleme und weltweit Kämpfe im Gesundheitswesen

18 Wenn das Gesundheitssystem zur Profitquelle wird …

19 „Kostenexplosion“ im Gesundheitswesen: Wohin geht das ganze Geld?

20 Sind wir zu lange krank?

21 Gesundheit mit der AfD?

22 Kostenloses Gesundheitswesen – Markenzeichen des Sozialismus

23 Studientipp: Wenn die Gesundheit zur Ware wird …

24 Tiefe Einschnitte durch die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung – und die Perspektive eines gemeinwohl­orientierten Gesundheitswesens

Rubriken

Jugend

26 Drei Tage lang Zukunft der Jugend im Fokus – Programm-Highlights des überparteilich organisierten 22. Internationalen Pfingstjugendtreffens

Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

28 Generalangriff auf die VW-Konzern­belegschaft: Was tun gegen das „Sanierungskonzept“ des Vorstands?

Weltanschauung

30 Alex Karp – Palantir-Chef offenbart moderne faschistische Ideologie

Gesundheit

32 Mit Optimismus gegen den Krebs? Ein Leser berichtet über seine Erfahrungen im Umgang mit seiner Krebserkrankung

Reise

34 People to People Gruppen-Reise nach Kamerun: ein einmaliges Erlebnis

Personenporträt

35 Edward Tunkel – „Man kann immer auf dich zählen …“

Literaturmesse

36 Zu Besuch bei der Leipziger Buchmesse – eine Nachlese

Arbeiterbewegung

38 Sozialistische Sowjetunion: „Diese Blüte fortschrittlicher Kultur kann uns Vorbild sein“

Filmbesprechung

40 „Ein bisschen kurz – das Kettenhemd“ „Alexander Newski“: Ein Film von Sergei Eisenstein und Sergei Prokofjew

Satire

41 Wer hat Angst vorm bösen Wolf ?

Service

2 Impressum – Anzeigen

31 Die Auseinandersetzung um KI geht weiter … – Weitere Zuschriften zum Rote Fahne Magazin 7/2026

42 Korrespondentenecke:

„Die Rote Fahne muss auch das Bedürfnis nach Unterhaltung erfüllen“

43 Tipps

44 Leserforum / Rätsel

46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen

47 Kontaktadressen