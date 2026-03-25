Rote Fahne 10/2026

Aktuell

3 Editorial: Eine „Gesundheitsreform“, die krank macht

6 14 Tage, 14 Themen

7 Klartext: Die Regierung im Dilemma – Die latente Krise in Berlin spitzt sich zu

8 1. Mai: Circa 500.000 auf der Straße

10 1. Mai - international

11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

Titelthema

12 Krankenkassenreform – Pharmakonzerne kassieren - wir zahlen drauf

16 Kahlschlag bei Notaufnahmen mit fiesen Methoden

17 Ähnliche Probleme und weltweit Kämpfe im Gesundheitswesen

18 Wenn das Gesundheitssystem zur Profitquelle wird …

19 „Kostenexplosion“ im Gesundheitswesen: Wohin geht das ganze Geld?

20 Sind wir zu lange krank?

21 Gesundheit mit der AfD?

22 Kostenloses Gesundheitswesen – Markenzeichen des Sozialismus

23 Studientipp: Wenn die Gesundheit zur Ware wird …

24 Tiefe Einschnitte durch die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung – und die Perspektive eines gemeinwohl­orientierten Gesundheitswesens

Rubriken

Jugend

26 Drei Tage lang Zukunft der Jugend im Fokus – Programm-Highlights des überparteilich organisierten 22. Internationalen Pfingstjugendtreffens

Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

28 Generalangriff auf die VW-Konzern­belegschaft: Was tun gegen das „Sanierungskonzept“ des Vorstands?

Weltanschauung

30 Alex Karp – Palantir-Chef offenbart moderne faschistische Ideologie