Rote Fahne 11/2026
Vorschau
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Aktuell
- 3 Editorial: „Bis hierhin –und nicht weiter!“
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: DGB-Kongress: „Gebührender“ Empfang für den Kanzler der Monopole
- 8 Ruhrpott-Rebellion – solidarisch, laut und unbequem
- 10 USA: „So haben wir den 1. Mai wieder aufleben lassen“
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
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Titelthema
- 9 Ein Tag für Befreiung – nicht nur vom Faschismus
- 12 Vorwärts zur Arbeiteroffensive gegen Regierung und Monopole
- 16 Faschistische Familienclansleben auf Staatskosten
- 17 AfD – Partei der Reichen und Kapitalisten
- 18 Als „Friedenspartei“ für die Aufrüstung der Bundeswehr?
- 19 - Erfolge der IG Metall – faschistisches „Zentrum“ verfehlt seine Ziele, INSA – Haus- und Hof-Meinungsforschungsinstitut der AfD
20 MLPD erhebt Programmbeschwerde beim ZDF-Fernsehrat gegen „heute journal“-Beitrag zur AfD
- 21 Studientipp: Die AfD – Interessenvertreterin der herrschenden Monopole
- 22 „Noch besser mit der Demagogie der AfD auseinandersetzen“
- 23 Polarisierung und „gefühlte Wahrheit“
- 26 Moderne Faschisten und Renaissance patriarchaler Strukturen
- 32 1933: Viele Arbeiterinnen und Arbeiter wollten gemeisam gegen Hitler kämpfen
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Rubriken
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Soziales
- 24 „Den Widerstand der Mieter besser organisieren“ – Die Lösung der Wohnungsfrage im Sozialismus, „Was sagt die AfD zur Wohnungsfrage?
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Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 28 Klare Worte zur Politik der Regierung und SPD
- 29 Gewerkschaftsbonus in Tarifverträgen – Meinung
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Weltanschauung
- 30 Es gibt Gesetzmäßigkeiten in der Natur – gibt es auch welche in der Gesellschaft?
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Umwelt
- 33 Mit Windkraft gegen oder für Mensch und Natur?
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Jugend
- 34 Die Herrschenden wollen Krieg, die Jugend eine Zukunft! Schulstreiks gegen Wehrpflicht
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Geschichte
- 36 90 Jahre Volksfront in Frankreich: Einheit gegen Faschismus – für Brot, Frieden und Freiheit!
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Wirtschaft
- 39 Kriegswirtschaft lässt grüßen
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Literatur
- 40 Die Hyänen – eine Fabel
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Satire
- 41 Die politische Variante der Rechenschwäche
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MLPD
- 42 Esslinger Studiengruppe geht ins Theater
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Service
- 2 Impressum – Anzeigen“
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
- 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
- 47 Kontaktadressen