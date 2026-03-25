Rote Fahne 11/2026

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Rote Fahne 06/2026

  • Aktuell

  • 3 Editorial: „Bis hierhin –und nicht weiter!“
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: DGB-Kongress: „Gebührender“ Empfang für den Kanzler der Monopole
  • 8 Ruhrpott-Rebellion – solidarisch, laut und unbequem
  • 10 USA: „So haben wir den 1. Mai wieder aufleben lassen“
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 9 Ein Tag für Befreiung – nicht nur vom Faschismus
  • 12 Vorwärts zur Arbeiteroffensive gegen Regierung und Monopole
  • 16 Faschistische Familienclansleben auf Staatskosten
  • 17 AfD – Partei der Reichen und Kapitalisten
  • 18 Als „Friedenspartei“ für die Aufrüstung der Bundeswehr?
  • 19 - Erfolge der IG Metall – faschistisches „Zentrum“ verfehlt seine Ziele,  INSA – Haus- und Hof-Meinungsforschungs­institut der AfD
    20 MLPD erhebt Programmbeschwerde beim ZDF-Fernsehrat gegen „heute journal“-Beitrag zur AfD
  • 21 Studientipp: Die AfD – Interessenvertreterin der herrschenden Monopole
  • 22 „Noch besser mit der Demagogie der AfD auseinandersetzen“
  • 23 Polarisierung und „gefühlte Wahrheit“
  • 26 Moderne Faschisten und Renaissance patriarchaler Strukturen
  • 32 1933: Viele Arbeiterinnen und Arbeiter wollten gemeisam gegen Hitler kämpfen

  • Rubriken

  • Soziales

  • 24 „Den Widerstand der Mieter besser organisieren“ – Die Lösung der Wohnungsfrage im Sozialismus, „Was sagt die AfD zur Wohnungs­frage?

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 28 Klare Worte zur Politik der Regierung und SPD
  • 29 Gewerkschaftsbonus in Tarifverträgen – Meinung

  • Weltanschauung

  • 30 Es gibt Gesetzmäßigkeiten in der Natur – gibt es auch welche in der Gesellschaft?

  • Umwelt

  • 33 Mit Windkraft gegen oder für Mensch und Natur?

  • Jugend

  • 34 Die Herrschenden wollen Krieg, die Jugend eine Zukunft! Schulstreiks gegen Wehrpflicht

  • Geschichte

  • 36 90 Jahre Volksfront in Frankreich: Einheit gegen Faschismus – für Brot, Frieden und Freiheit!

  • Wirtschaft

  • 39 Kriegswirtschaft lässt grüßen

  • Literatur

  • 40 Die Hyänen – eine Fabel

  • Satire

  • 41 Die politische Variante der Rechenschwäche

  • MLPD

  • 42 Esslinger Studiengruppe geht ins Theater

  • Service

  • 2 Impressum – Anzeigen“
  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
  • 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
  • 47 Kontaktadressen