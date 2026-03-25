Rote Fahne 12/2026
Vorschau
- Mit Enteignung der Rüstungskonzerne den imperialistischen Krieg verhindern?
- Ungebrochene Solidarität mit Gaza
- Rote-Fahne-Interview Mai 2026 mit Gabi Fechtner: „Ein vorrevolutionärer Gärungsprozess ist im Gange“
- Bergarbeiterkämpfe beleben sich weltweit
- Klassenkampf und Kunst – die Entstehung des Impressionismus
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Aktuell
- 3 Editorial: „Die bisherige Weltordnung gerät aus den Fugen“
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Zahl der Superreichen explodiert
- 8 Ungebrochene Solidarität mit Gaza – erste internationale Gesundheitskonferenz des palästinensischen Gesundheitsnetzwerks Al Awda
- 10 Revolutionäre Gärung in Bolivien
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
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Titelthema
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Interview
- 19 „Ein vorrevolutionärer Gärungsprozess ist im Gange“ Rote-Fahne-Interview mit Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD
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Rubriken
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Jugend
- 12 22. Internationales Pfingstjugendtreffen: Drei Tage im Zeichen des Kampfs für die Zukunft
- 14 Pfingstjugendtreffen: Fotoseiten
- 18 Pfingstjugendtreffen: Großes Interesse an „sozialistischen Büchern zum kleinen Preis“. Vielfältige Infos und Leckereien. Am „Hofladen“ beim Pfingstjugendtreffen
34 Mit Enteignung der Rüstungskonzerne den imperialistischen Krieg verhindern? Auseinandersetzung mit Positionen der SDAJ
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MLPD
- 31 Zeit für Entscheidungen – jetzt Mitglied werden!
- Rebellischer Urlaub beim Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSEN
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Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 32 Bergarbeiterkämpfe beleben sich weltweit
- 33 Ruhrpott Rebellion nimmt Fahrt auf
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Geschichte
- 36 90 Jahre Volksfront in Frankreich:Einheit gegen Faschismus – für Brot, Frieden und Freiheit! Teil 2
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Kultur
- 38 Klassenkampf und Kunst – die Entstehung des Impressionismus
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Reisebericht
- 40 Berlin – eine Stadt mit zwei Gesichtern
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Diskussionsbeitrag
- 42 „Komm näher, bleib steh‘n, nicht weitergeh‘n!“ – Erfahrungen mit kulturvollem Ansprechen der Menschen bei Kundgebungen
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Service
- 2 Impressum – Anzeigen“
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
- 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
- 47 Kontaktadressen