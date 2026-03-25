Rote Fahne 12/2026

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Rote Fahne 08/2026
Rote Fahne 07/2026

  • Aktuell

  • 3 Editorial: „Die bisherige Weltordnung gerät aus den Fugen“
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: Zahl der Superreichen explodiert
  • 8 Ungebrochene Solidarität mit Gaza – erste internationale Gesundheitskonferenz des palästinensischen Gesundheitsnetzwerks Al Awda
  • 10 Revolutionäre Gärung in Bolivien
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • Interview

  • 19 „Ein vorrevolutionärer Gärungsprozess ist im Gange“ Rote-Fahne-Interview mit Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD

  • Rubriken

  • Jugend

  • 12 22. Internationales Pfingstjugendtreffen: Drei Tage im Zeichen des Kampfs für die Zukunft
  • 14 Pfingstjugendtreffen: Fotoseiten
  • 18 Pfingstjugendtreffen: Großes Interesse an „sozialistisch­en Büchern zum kleinen Preis“. Vielfältige Infos und Leckereien. Am „Hofladen“ beim Pfingstjugendtreffen
    34 Mit Enteignung der Rüstungs­konzerne den imperialistischen Krieg verhindern? Auseinandersetzung mit Positionen der SDAJ

  • MLPD

  • 31 Zeit für Entscheidungen – jetzt Mitglied werden!
  • Rebellischer Urlaub beim Sommercamp von REBELL und ROTFÜCHSEN

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 32 Bergarbeiterkämpfe beleben sich weltweit
  • 33 Ruhrpott Rebellion nimmt Fahrt auf

  • Geschichte

  • 36 90 Jahre Volksfront in Frankreich:Einheit gegen Faschismus – für Brot, Frieden und Freiheit! Teil 2

  • Kultur

  • 38 Klassenkampf und Kunst – die Entstehung des Impressionismus

  • Reisebericht

  • 40 Berlin – eine Stadt mit zwei Gesichtern

  • Diskussionsbeitrag

  • 42 „Komm näher, bleib steh‘n, nicht weitergeh‘n!“ – Erfahrungen mit kulturvollem Ansprechen der Menschen bei Kundgebungen

  • Service

  • 2 Impressum – Anzeigen“
  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
  • 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
  • 47 Kontaktadressen