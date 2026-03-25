Rote Fahne 14/2026

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Rote Fahne 14/2026
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Rote Fahne 11/2026
Rote Fahne 10/2026
Rote Fahne 09/2026

  • Aktuell

  • 3 Editorial: Ein Generalangriff mit Ansage
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: „Volkswagenkrise“ oder „Kapitalismuskrise“?
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 8 Reaktionen auf die ungeheuren Angriffe bei VW und Mercedes-Benz
  • 10 Solidaritätserklärungen mit den Belegschaften bei VW und Mercedes-Benz gegen die Arbeitsplatzvernichtung (Auszüge)
  • 12 Ab 8. Juli Mitbestimmung durch Streik!
  • 16 „Eine Intensivierung des Kampfs ­um demokratische Rechte und Frei­heiten ist dringend erforderlich!“ – Interview mit Rechtsanwalt Roland Meister
  • 18 Lizenz zum töten – Zum Terror der Geheimdienste
  • 19 Alice Weidel: Arbeiterverräterin
  • 20 „Der Schuss wird nach hinten losgehen“: Frauen vom Courage-Bundes­vorstand berichten über antikommunis­tische Attacken auf den Frauenverband
  • 21 Im Visier: Demokratieförderprojekte und Initiativen gegen Rechts
  • 22 Geheimdienste im echten Sozialismus?
  • 23 Studientipp: Der Abbau bürgerlich-demokratischer Rechte hat eine lange Geschichte
  • 24 - Mit Peter Thiels Netzwerk „Dialog“ den Dritten Weltkrieg meistern?; Auswandern – eine Alternative?

    Rubriken

  • Umwelt

  • 26 - Wie sind die immer häufigeren Extremwetter zu erklären?; Extreme Hitze: Tipps für Gesundheitsschutz

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 28 Dokumentiert: Schluss jetzt. Protest, Widerstand, Streik! Eine Resolution der Vertrauensleute Mercedes Benz Untertürkheim
  • 29 Empfehlungen der Rentenkommission: Weder ein „Gesamtkunstwerk“ noch eine „gute Grundlage“

  • Politik

  • 30 Der AfD einen Strich durch die Rechnung machen! Antifaschistische Überzeugungsarbeit

  • Jugend

  • 31 Urlaub darf für Kinder und Jugendliche kein Luxus sein!
  • 34 Kindergärten: Regierung hält Horrorkatalog geheim
  • 35 Rückzieher BAföG – „kein Drama“?

  • Gesundheit

  • 32 Zunahme schwerer Krankheiten – was hat das mit Umweltgiften zu tun?

  • International

  • 36 „Wir müssen Seite an Seite gegen den Imperialismus kämpfen“ – Redebeitrag von M.B. Singh, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Nepals (NCP Mashal)
  • 37 Der Tod der kleinen Ilmah – Ali Zeidouni über den Iran-Krieg und seine zivilen Opfer
  • 38 Mutiger Widerstand gegen den „Tiger“ – Reiseeindrücke aus Medellín, Kolumbien vor der Stichwahl des Präsidenten

  • Sport

  • 40 Deniz Undav – gefeiert und gehasst

  • Nachruf

  • 41 Zum Tod von Jean Ziegler

  • Kurzgeschichte

  • 42 „‚Ruhrpott-Rebellion‘? Du meinst wohl ‚Bauern-Revolte‘!“

  • Service

  • 2 Impressum – Anzeigen“
  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
  • 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
  • 47 Kontaktadressen