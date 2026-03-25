Rote Fahne 14/2026
Vorschau
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Aktuell
- 3 Editorial: Ein Generalangriff mit Ansage
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: „Volkswagenkrise“ oder „Kapitalismuskrise“?
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
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Titelthema
- 8 Reaktionen auf die ungeheuren Angriffe bei VW und Mercedes-Benz
- 10 Solidaritätserklärungen mit den Belegschaften bei VW und Mercedes-Benz gegen die Arbeitsplatzvernichtung (Auszüge)
- 12 Ab 8. Juli Mitbestimmung durch Streik!
- 16 „Eine Intensivierung des Kampfs um demokratische Rechte und Freiheiten ist dringend erforderlich!“ – Interview mit Rechtsanwalt Roland Meister
- 18 Lizenz zum töten – Zum Terror der Geheimdienste
- 19 Alice Weidel: Arbeiterverräterin
- 20 „Der Schuss wird nach hinten losgehen“: Frauen vom Courage-Bundesvorstand berichten über antikommunistische Attacken auf den Frauenverband
- 21 Im Visier: Demokratieförderprojekte und Initiativen gegen Rechts
- 22 Geheimdienste im echten Sozialismus?
- 23 Studientipp: Der Abbau bürgerlich-demokratischer Rechte hat eine lange Geschichte
- 24 - Mit Peter Thiels Netzwerk „Dialog“ den Dritten Weltkrieg meistern?; Auswandern – eine Alternative?
Rubriken
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Umwelt
- 26 - Wie sind die immer häufigeren Extremwetter zu erklären?; Extreme Hitze: Tipps für Gesundheitsschutz
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Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 28 Dokumentiert: Schluss jetzt. Protest, Widerstand, Streik! Eine Resolution der Vertrauensleute Mercedes Benz Untertürkheim
- 29 Empfehlungen der Rentenkommission: Weder ein „Gesamtkunstwerk“ noch eine „gute Grundlage“
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Politik
- 30 Der AfD einen Strich durch die Rechnung machen! Antifaschistische Überzeugungsarbeit
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Jugend
- 31 Urlaub darf für Kinder und Jugendliche kein Luxus sein!
- 34 Kindergärten: Regierung hält Horrorkatalog geheim
- 35 Rückzieher BAföG – „kein Drama“?
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Gesundheit
- 32 Zunahme schwerer Krankheiten – was hat das mit Umweltgiften zu tun?
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International
- 36 „Wir müssen Seite an Seite gegen den Imperialismus kämpfen“ – Redebeitrag von M.B. Singh, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Nepals (NCP Mashal)
- 37 Der Tod der kleinen Ilmah – Ali Zeidouni über den Iran-Krieg und seine zivilen Opfer
- 38 Mutiger Widerstand gegen den „Tiger“ – Reiseeindrücke aus Medellín, Kolumbien vor der Stichwahl des Präsidenten
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Sport
- 40 Deniz Undav – gefeiert und gehasst
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Nachruf
- 41 Zum Tod von Jean Ziegler
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Kurzgeschichte
- 42 „‚Ruhrpott-Rebellion‘? Du meinst wohl ‚Bauern-Revolte‘!“
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Service
- 2 Impressum – Anzeigen“
- 43 Tipps
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