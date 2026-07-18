Rebellischer Urlaub und Solidarität mit Al-Awda

Zum Erholen gibt es auf dem tollen Gelände viele Möglichkeiten: Vom täglichen Sport, Naturschwimmbad bis zum gemeinsamen Lagerfeuer. Im Wochenprogramm ist für jeden etwas dabei. Es gibt interessante Veranstaltungen, zum Beispiel wie wir gegen den modernen Faschismus kämpfen oder gegen den Drogensumpf. Einmal in der Woche wollen wir mit dem ganzen Camp einen Ausflug machen. Musik, Spieleabend, Tanzkurs, Kampfsport … es ist richtig viel geboten.



Das Sommercamp steht unter dem Motto „Das Al Awda Krankenhaus muss leben!“. Wir machen den Solidaritätspakt mit dem Al Awda Gesundheitsnetzwerk und die internationalen Brigaden, die dazu vorbereitet werden, bekannt. ... Unsere Solidarität mit dem palästinensischen Volk wird hier lebendig. Kulturell haben wir dazu einiges vor: Wir wollen ein Lied schreiben und Lieder einüben, ein kleines Straßentheater einstudieren und eine Bühne aus Holz bauen.



Ein weiteres Highlight wird der Besuch der MLPD-Vorsitzenden Gabi Fechtner rund um das Waldfest-Wochenende am 1. August sein. Sie wird bei einem Workshop mit den Sommercamp-Teilnehmern Kernfragen im Aufbau der sozialistischen Jugendbewegung diskutieren. … Das Sommercamp lebt von der Organisiertheit von vielen. Das ganze Camp ist selbst organisiert und jeder packt mit an.



Auch beim Kindercamp gibt es Ausflüge, Sport, Spiel und Spaß. Besonders toll ist, dass hier Kinder aus ganz Deutschland zusammenkommen. Wir lernen, wie man ein Krankenhaus in Gaza aufbaut. Dafür braucht es Zusammenhalt und das Verantwortungsgefühl unter den Kindern dieser Welt. Wir entdecken den Wald und helfen ihn zu schützen. Es gibt ein tolles Programm von Liederabend bis zur Nachtwanderung.

Auch Kurzentschlossene können sich noch anmelden. Die erste Woche vom 25. Juli bis 2. August kostet 185 Euro, die zweite Woche vom 1. August bis 8. August kostet 170 Euro und beide Wochen zusammen kosten 340 Euro. Es können Zuschüsse aus dem Jugendhilfefonds der MLPD beantragt werden. Die An- und Abreise organisieren wir gemeinsam.



Ihr erreicht uns durch eine E-mail an: geschaeftsstelle@rebell.info

Alle Infos: rebell.info