Rote Fahne 15/2026
Vorschau
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Aktuell
- 3 Editorial: Auftakt für Arbeiteroffensive zeigt Wirkung
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Das Märchen von Haushaltslöchern und Sparhaushalten
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
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Titelthema
- 10 Interviews mit Betroffenen zu den „Sozialreformen“ der Regierung. Wut am Band über Rentenpläne
- 12 Warmlaufen für die Arbeiteroffensive
- 16 Kürzungen bei den Sozialversicherungen – was steckt dahinter?
- 18 Inflation – Besserung in Sicht?
- 19 658 Euro Gewinn pro Monat und Mieter – Wohnen als Quelle für sprudelnde Gewinne
- 20 Mercedes: In sechs Minuten den Lohn für eine Stunde erarbeitet
- 21 - „In die Eisdiele zu gehen, überlegt man sich dreimal“ –Interview mit einem Rentner-Ehepaar. Ver.di: „Diese Reform tötet Menschen“
22 „Für viele ist das Leben teurer geworden“ – Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) einfühlsam?
- 24 „Wie die Arbeiteroffensive geboren wird“ – Spannende Gesprächsrunde mit Gabi Fechtner
- 26 Ruhrpott-Rebellion – Die Arbeiterklasse erhebt ihr Haupt!
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Rubriken
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Sport
- 9 Statt „Stargehabe“ ist Teamgeist gefragt
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Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 28 „Mitbestimmung durch Streik“ trifft den Nagel auf den Kopf
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Studientipp
- 30 Strategie und Taktik der Arbeiteroffensive
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Sozialismus
- 31 Echter Sozialismus und der Traum vom autonomen Fahren!
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Reportage
- 32 Proteste gegen den AfD-Parteitag in Erfurt: Antifaschisten kommen gestärkt zurück
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Politik
- 34 - „Widersetzen“ mobilisiert zum Kongress in Magdeburg. Demokratieverständnis der AfD. AfD – Ausbeuterpartei für Deutschland
MLPD
- 8 Das neue Buch „Die Lehre von der Denkweise“
- 36 - Der AfD die Suppe versalzen – Aktionen in Sachsen-Anhalt zur Landtagswahl
- Literaturvertrieb stärken – „Nahrung“ für aufgewühlte Gedanken
Sport
- 37 Lev Yashin – ein bescheidener Arbeitersportler
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Umwelt
- 38 Neue Rekordwärme der Ozeane – fortschreitender Selbstzerstörungsprozess der Biosphäre
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International
- 39 „Die Massen haben kein Vertrauen mehr in die Regierung“ – Redebeitrag von Sidwell, CPSA(ML), Kommunistische Partei Südafrika (Marxisten-Leninisten) über die Lage in Südafrika
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Jugend
- 40 Sommercamp – Rebellischer Urlaub und Solidarität mit Al Awda
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Frauen
- 41 Von Bambuszahnbürsten und fundamentalen Gesetzen
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Polemik
- 42 Wie hält es die Linkspartei mit der Revolution?
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Service
- 2 Impressum – Anzeigen“
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
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- 47 Kontaktadressen