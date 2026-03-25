Rote Fahne 15/2026

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  • Aktuell

  • 3 Editorial: Auftakt für Arbeiteroffensive zeigt Wirkung
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: Das Märchen von Haushalts­löchern und Sparhaushalten
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 10 Interviews mit Betroffenen zu den „Sozialreformen“ der Regierung. Wut am Band über Rentenpläne
  • 12 Warmlaufen für die Arbeiteroffensive
  • 16 Kürzungen bei den Sozial­versicherungen – was steckt dahinter?
  • 18 Inflation – Besserung in Sicht?
  • 19 658 Euro Gewinn pro Monat und Mieter – Wohnen als Quelle für sprudelnde Gewinne
  • 20 Mercedes: In sechs Minuten den Lohn für eine Stunde erarbeitet
  • 21 - „In die Eisdiele zu gehen, überlegt man sich dreimal“ –Interview mit einem Rentner-Ehepaar. Ver.di: „Diese Reform tötet Menschen“
    22 „Für viele ist das Leben teurer geworden“ – Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) einfühlsam?
  • 24 „Wie die Arbeiteroffensive geboren wird“ – Spannende Gesprächsrunde mit Gabi Fechtner
  • 26 Ruhrpott-Rebellion – Die Arbeiterklasse erhebt ihr Haupt!

  • Rubriken

  • Sport

  • 9 Statt „Stargehabe“ ist Teamgeist gefragt

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 28 „Mitbestimmung durch Streik“ trifft den Nagel auf den Kopf

  • Studientipp

  • 30 Strategie und Taktik der Arbeiter­offensive

  • Sozialismus

  • 31 Echter Sozialismus und der Traum vom autonomen Fahren!

  • Reportage

  • 32 Proteste gegen den AfD-Parteitag in Erfurt: Antifaschisten kommen gestärkt zurück

  • Politik

  • 34 - „Widersetzen“ mobilisiert zum Kongress in Magdeburg. Demokratieverständnis der AfD. AfD – Ausbeuterpartei für Deutschland

    MLPD

  • 8 Das neue Buch „Die Lehre von der Denkweise“
  • 36 - Der AfD die Suppe versalzen – Aktionen in Sachsen-Anhalt zur Landtagswahl
  • Literaturvertrieb stärken – „Nahrung“ für aufgewühlte Gedanken

    Sport

  • 37 Lev Yashin – ein bescheidener Arbeitersportler

  • Umwelt

  • 38 Neue Rekordwärme der Ozeane – fortschreitender Selbstzerstörungsprozess der Biosphäre

  • International

  • 39 „Die Massen haben kein Vertrauen mehr in die Regierung“ – Redebeitrag von Sidwell, CPSA(ML), Kommunistische Partei Südafrika (Marxisten-Leninisten) über die Lage in Südafrika

  • Jugend

  • 40 Sommercamp – Rebellischer Urlaub und Solidarität mit Al Awda

  • Frauen

  • 41 Von Bambuszahnbürsten und fundamentalen Gesetzen

  • Polemik

  • 42 Wie hält es die Linkspartei mit der Revolution?

  • Service

  • 2 Impressum – Anzeigen“
  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
  • 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
  • 47 Kontaktadressen