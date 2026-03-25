Rote Fahne 16/2026
Vorschau
- Tarifrunde Metall und Elektro: „Jetzt kommt die Arbeiterklasse – wir machen unsere Rechnung auf!“
- Dramatische Hitzewellen und Waldbrände – von wegen „Klimahysterie“!
- „Die Leute fangen an, sich zu wehren …“
- „Wieso muss ich mich von so einer anlernen lassen?“
- Eine „andere Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft“
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Aktuell
- 3 Editorial: Beschleunigte Entfaltung der Klimakatastrophe
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: CSD Berlin: Kein „islamistisches“, sondern ein faschistisches Attentat
- 9 - Sommercamp des REBELL: Alle packen mit an. Wiederaufbau in Gaza im Kleinen
10 „Wir müssen über taktische Änderungen diskutieren“ –Bundesweite Konfrenz von „Widersetzen“
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
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Titelthema
- 12 Dramatische Hitzewellen und Waldbrände – von wegen „Klimahysterie“!
- 16 Hitzewellen, Trockenheit, Brände –woher kommt ihre neue Dimension?
- 18 Wälder im Hitzestress
- 19 - Hitzewellen fordern in Indien Zehntausende Menschenleben., Was bleibt von der grünen „Klimamilliarde“?
20 Medienmanipulation: Nur 1 Prozent der ARD/ZDF-Berichte behandelt die Klimakatastrophe
- 21 Gesundheitliche Risiken und was dagegen zu tun ist
- 22 Umweltschutz schafft Arbeitsplätze – Konzerne vernichten Existenzen Flugblatt der Umweltgewerkschaft. Hitzewelle: Arbeitsstättenverordnung völlig unzureichend
23 „Die Bänder standen bis zu einer Stunde …“ – „Hitzestreik“ bei Mercedes in Bremen
- 24 Studientipp: Eine Schule des gesellschaftsverändernden Kampfs
- 25 Trinkpausen in einer verkehrten Welt
- 26 Werksschließungen – Chancen für die Umwelt?
- 27 MLPD: Trendsetter bei erneuerbaren Energien
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Rubriken
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Jugend
- 8 Werbeoffensive der Bundeswehr und zweierlei Art von Disziplin
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Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 28 Tarifrunde Metall und Elektro „Jetzt kommt die Arbeiterklasse – wir machen unsere Rechnung auf!“
- 29 DGB mobilisiert zum Aktionstag am 26. September
- 30 VW: Ein wichtiger Anfang ist gemacht. Blumes „intelligente Lösungen“
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Lebensfragen
- 32 „Wieso muss ich mich von so einer anlernen lassen?“
- 33 Wie aus einem Kranführer eine attraktive Frau wurde
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Grundsatzfragen
- 34 „Die Leute fangen an, sich zu wehren …“ – Redebeitrag von Stefan Engel zur „vorrevolutionären Gärung“
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Arbeiterbewegung
- 36 100 Jahre Arbeiterfotografie
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Reisen
- 38 Süd-Tunesien – Land und Leute hautnah erleben mit People to People
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MLPD
- 40 Persönliche Erwartungen an das Buch „Die Lehre von der Denkweise“
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Eine wahre Geschichte
- 41 Von starken Ehefrauen und einem Ausbeutersystem
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Literatur
- 42 Eine „andere Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft“ – Matinee zum Buch von Carlos Gomes und Glenn Jäger
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Service
- 2 Impressum – Anzeigen“
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
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- 47 Kontaktadressen