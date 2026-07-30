Tarifrunde Metall und Elektro: „Jetzt kommt die Arbeiterklasse – wir machen unsere Rechnung auf!“

Am 30. Oktober läuft der Tarifvertrag für die 3,8 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie aus. Alle bezirklichen Tarifkommissionen haben den Vertrag gekündigt. Bis Ende August führt der IG-Metall-Vorstand unter den Beschäftigten von 3200 Betrieben eine Befragung zum Charakter und Höhe der Forderung durch.

Die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie findet mitten in sich entfaltenden Kämpfen gegen den Sozial­kahlschlag der Regierung und den Generalangriff der Monopole auf Löhne und Arbeitsplätze statt. Außerdem besteht mit den Landtagswahlen in zwei ostdeutschen Ländern die reale Gefahr einer von der AfD geführten Landesregierung.¹ Das heißt, die Auseinandersetzung um höhere Löhne und Gehälter findet in einer hochbrisanten politischen Situation statt! Einer Situation, in der sich die Arbeiteroffensive in Verbindung mit dem Kampf der breiten Massen herausbilden kann. Das verleiht der Lohnfrage dieses Jahr eine besondere Bedeutung.

Steigende Kosten für Lebens­­unterhalt

Neben den Kaufkraftverlusten der letzten Jahre durch die spekulativ hohe Inflation kommen finanzielle Mehrbelastungen durch die Beschlüsse der Regierung auf die Familien zu. So sind die Lebensmittelpreise seit 2021 um 30 bis 35 Prozent gestiegen und die Mieten in Großstädten in den letzten zehn Jahren um 43 Prozent. Gewerkschaft­liche und selbständige Streiks um höhere Löhne und Gehälter ziehen die Masse der Arbeiter und Angestellten in die Auseinandersetzung ein.

Die eigene Rechnung aufmachen

Bei der Befragung zur Aufstellung der Forderungen bis Ende August geht es nicht darum, wie es den Betrieben geht, sondern was WIR brauchen. Diskutiert und fasst kollektive Beschlüsse über die Höhe der Forderung, aber auch weitergehende Forderungen! Insbesondere zum Kampf um die Arbeitsplätze und für die Zukunft der Jugend.