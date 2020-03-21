Rote Fahne 02/2026

Rote Fahne 02/2026
Rote Fahne 01/2026
Rote Fahne 26/2025
Rote Fahne 25/2025
Rote Fahne 24/2025
Rote Fahne 23/2025

  • Aktuell

  • 3 Editorial: Faschistische Außenpolitik
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: Weder Mullahs noch Schah – das iranische Volk braucht Freiheit
  • 8 Mehr als zehntausend für den Sozialismus auf der Straße
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 12 Venezuela, Kolumbien, Grönland … Rückkehr des offenen Kolonialismus?
  • 16 Das Märchen vom „Drogenboss“ Maduro
  • 17 Wofür bekam María Corina Machado den Friedensnobelpreis?
  • 18 Worum geht es dem US-Imperialismus in Venezuela?
  • 20 „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“: Was daraus wurde ...
  • 21 Das widersprüchliche Programm von Hugo Chávez
  • 22 Venezuela – ein armes, reiches Land
  • 24 Internationale Protesterklärungen gegen die US-Aggression
  • 26 Proteste gegen den imperialistischen Überfall der USA auf Venezuela
  • 28 Simón Bolívar – Volksheld und schwankender Revolutionär

  • Rubriken

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 30 Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder – hochpolitisch
  • 31 Betriebsräte: Revolutionäre Wurzeln und reaktionäre Fesseln

  • Gesundheit

  • 32 Prostatakrebs – und mein Kampf dagegen

  • Aktuelles Interview

  • 10 „Neu ist, dass die Menschen keine Angst mehr haben“ - Interview mit Vria Aranan von der KP Iran / Komala

  • Frauen

  • 34 Frauenbewusst im Kampf gegen imperialistische Barbarei

  • International

  • 35 Internationale Solidarität ist und macht stark
  • 36 Olivenernte im Westjordanland –und täglich droht der Tod

  • Sozialismus

  • 29 Antikommunistischer Kulturkampf

  • Geschichte

  • 38 „Unschuldige“ Kriegsverbrecher

  • Korrespondentenecke

  • 40 „Sprachlich mehr an die einfachen Menschen denken“

  • Satire

  • 41 Der Winter und das Bahnchaos

  • Kultur

  • 42 Ein Operngenuss erster Güte

  • Service

  • 2 Impressum – Anzeigen
  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
  • 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
  • 47 Kontaktadressen