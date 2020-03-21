Rote Fahne 02/2026
Vorschau
- Venezuela, Kolumbien, Grönland … Rückkehr des offenen Kolonialismus?
- Betriebsräte: Revolutionäre Wurzeln und reaktionäre Fesseln
- Tarifrunde im Öffentlichen Dienst der Länder – hochpolitisch
- Ein Operngenuss erster Güte: „Die Hochzeit des Figaro“ von Wolfgang Amadeus Mozart
- Antikommunistischer Kulturkampf
-
Aktuell
- 3 Editorial: Faschistische Außenpolitik
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Weder Mullahs noch Schah – das iranische Volk braucht Freiheit
- 8 Mehr als zehntausend für den Sozialismus auf der Straße
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
-
Titelthema
- 12 Venezuela, Kolumbien, Grönland … Rückkehr des offenen Kolonialismus?
- 16 Das Märchen vom „Drogenboss“ Maduro
- 17 Wofür bekam María Corina Machado den Friedensnobelpreis?
- 18 Worum geht es dem US-Imperialismus in Venezuela?
- 20 „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“: Was daraus wurde ...
- 21 Das widersprüchliche Programm von Hugo Chávez
- 22 Venezuela – ein armes, reiches Land
- 24 Internationale Protesterklärungen gegen die US-Aggression
- 26 Proteste gegen den imperialistischen Überfall der USA auf Venezuela
- 28 Simón Bolívar – Volksheld und schwankender Revolutionär
-
Rubriken
-
Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 30 Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder – hochpolitisch
- 31 Betriebsräte: Revolutionäre Wurzeln und reaktionäre Fesseln
-
Gesundheit
- 32 Prostatakrebs – und mein Kampf dagegen
-
Aktuelles Interview
- 10 „Neu ist, dass die Menschen keine Angst mehr haben“ - Interview mit Vria Aranan von der KP Iran / Komala
-
Frauen
- 34 Frauenbewusst im Kampf gegen imperialistische Barbarei
-
International
- 35 Internationale Solidarität ist und macht stark
- 36 Olivenernte im Westjordanland –und täglich droht der Tod
-
Sozialismus
- 29 Antikommunistischer Kulturkampf
-
Geschichte
- 38 „Unschuldige“ Kriegsverbrecher
-
Korrespondentenecke
- 40 „Sprachlich mehr an die einfachen Menschen denken“
-
Satire
- 41 Der Winter und das Bahnchaos
-
Kultur
- 42 Ein Operngenuss erster Güte
-
Service
- 2 Impressum – Anzeigen
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
- 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
- 47 Kontaktadressen