Rote Fahne 20/2025
Vorschau
Aktuell
- 3 Editorial: Im umweltpolitischen
- Rückwärtsgang in den Abgrund
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Von „Brandmauer“ bei Merz, Söder und Co. nicht mehr viel zu spüren
- 8 ICOR-Erklärung: Solidarität mit dem Volk Palästinas
- 10 So steht es um die „Meinungsfreiheit“ der modernen Faschisten
- 11 Ein Foto und seine Geschichte;
- Zahl der Woche
Titelthema
- 12 Wie Ministerin Reiche den Klimaschutz vollends über Bord werfen will
Jugend
- 16 Ausbildungsstart: Jugendliche selbst schuld, wenn sie keinen Ausbildungsplatz finden?
- 18 „Man muss auch lernen, wie man zusammenhält“
- 19 „Es ist gut, dass ihr euch so für unsere Meinung interessiert
- 20 - In der Gewerkschaft Mitglied werden - na klar! - Dürfen Auszubildende überhaupt streiken?
- 21 Was heißt „Verantwortung für die Jugend übernehmen“?
- 22 „Der wichtigste Tag meines Lebens“
- 23 Ohne Kampfeinheit von Jung und Alt kein Sieg über den Imperialismus
- 24 AfD auf Stimmenfang unter Erstwählern
- 25 Einheit von Theorie und Praxis – bei Berufsausbildung im Sozialismus Standard
- 36 Alt und Jung – zwei Herzen, ein Ziel, eine Partei
Politik
- 26 Protest gegen Kita-Schließungen und höhere Gebühren
- 32 NRW-Kommunalwahl: Große Polarisierung – antifaschistische Gegenbewegung nimmt weiter zu
- 38 Der Wasserfußabdruck
Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 28 Arbeitsplätzekahlschlag bei Ford geht weiter – Sozialtarifvertrag ebnet den Weg
- 29 Jindal Steel will Thyssenkrupp Steel kaufen
- 30 CATL Erfurt: Chinesische Arbeiter müssen rund um die Uhr arbeiten
International
- 31 Zimmerwald 2.0: In aller Konsequenz gegen einen Dritten Weltkrieg
- 34 Quito-Konferenz: „Unsere Einheit muss zur organisierten Kraft werden“
Berufsleben
- 37 „Wir fahren keine Bundeswehrtram durch die Stadt!“
MLPD
- 39 Das Filmemachen allein Springer & Co überlassen? Wohl kaum …
- 40 „Die Zeitung hat einen Nerv getroffen“
Kurzgeschichte
- 41 „Irgendwo ist die Grenze ...“
Reisen
- 42 Wirklich sehenswert Unterwegs in Cornwall und Devon – Südwestengland
Service
- 2 Impressum – Anzeigen
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
- 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
- 47 Kontaktadressen