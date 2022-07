Solidaritätserklärung an die Belegschaft von Ford Saarlouis

Liebe Kolleginnen und Kollegen,



vorneweg: Herzlichen Glückwunsch zu Eurer kämpferischen Demo und zur Blockierung der Autobahn-Auffahrt am 22.06.! Das war – bei allem Elend dieses Tages – ein sehr wichtiges Signal an das Ford-Management.

Das hieß: Hände weg von unseren Arbeitsplätzen, Hände weg von unserer Zukunft!

Ihr habt damit eure Kampfbereitschaft gezeigt – und dieser Kampf fängt jetzt erst richtig an. Gegen alle Illusionen, irgendwo sonst unterzukommen. Gegen alle schönen Worte der Landesregierung. Gegen alle Spaltungsversuche der Konzernbelegschaft in einzelne Teile.

Gegen einen Riesenkonzern, der um Verkaufszahlen und Profit auf dem Weltmarkt keinerlei Rücksicht auf Euch nimmt.



Ohne einen selbständigen Streik wird es nicht gehen. Das Know-how dafür werdet Ihr finden.

Wir fragen Euch: Wie können wir Euch konkret unterstützen? Sagt uns, wenn wir Flyer am Werkstor verteilen sollen. Welche Öffentlichkeitsarbeit können wir machen in Saarbrücken?

Meldet Euch, wenn ihr mit uns der Meinung seid, Gewerkschafter*innen und die Arbeitslosenbewegung müssen sich nun vernetzen.



Wir sind nicht so viele in Saarbrücken, aber wir sind mutig und wir haben als Montagsdemo gegen die Hartz-Gesetze einen langen Atem und ziemlich viel Ahnung von Schein und Wirklichkeit in Politik und Wirtschaft.

Und genau darauf kommt es derzeit an:

Wir halten viel vom gemeinsamen Kampf um die 30-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich als Konzernvereinbarung.

Keine Salamitaktik der Konzernspitze nach dem Motto: „Bis 2025 ist es noch weithin".

Keine opportunistischen Schachzüge und Verhandlungen – es geht hier nicht um Einzelinteressen, sondern um die Gesamtinteressen der Arbeiter*innen und ihrer Jugend für eine Zukunft in Frieden.

Die Werksferien nutzen – für Erholung, aber auch für gegenseitige Besuche und Beratung über Weg und Ziel eines wirksamen Streiks.

Wir freuen uns auf eure Antwort und ganz besonders über euren Besuch spätestens zu unserer 500. Saarbrücker Montagsdemo am 05. September. Save the Date!

Eure Montagsdemo