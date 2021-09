Wahlkampfkundgebung zu den Bundestagswahlen unter dem Motto „Tausend Krisen eine Lösung Sozialismus“

In der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr wird auf dem Kirchplatz St. Stephan folgendes Programm geboten: Kurzreden, Kulturbeiträge, Kandidatenvorstellungen, Kandidatenbefragung und Livemusik von Kommando: Umsturz! und weiteren. Mit dabei sind die Direktkandidaten Jonas Dachner für den Wahlkreis 271 Karlsruhe Stadt und Peter Rapps für den Wahlkreis 273 Rastatt. Sie werden unter anderem zu folgenden Themen sprechen: Tausend Krisen eine Ursache – Kapitalismus, konsequenter Umweltschutz auf Kosten der Profite, die Erfolgsgeschichte des Sozialismus und Lehren aus dem Verrat daran, Gesundheitsschutz und Corona, und Neue Politiker braucht das Land – Arbeiter in die Politik. Es besteht die Möglichkeit am offenen Mikrofon Fragen zu stellen. Ihr Ansprechpartner für Rückfragen ist: Peter Rapps, Tel. 0175 4985130.