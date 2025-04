1. Mai: Arbeiterinnen & Arbeiter in die Offensive

Stahlarbeiter Peter Römmele ruft zur Teilnahme an den Demonstrationen am 1. Mai 2025 auf und kritisiert scharf die Politik der etablierten Parteien (SPD, CDU/CSU) sowie der AfD. Während Milliarden in die Aufrüstung fließen, werden soziale Rechte und Leistungen abgebaut. Die AfD ist gefährlich und faschistisch. Die MLPD fordert eine antifaschistische Offensive, den Schulterschluss aller Arbeiter*innen und ein entschlossenes Eintreten für den echten Sozialismus