Al-Awda Krankenhaus in Gaza brennt nach Angriff

Das Al-Awda Krankenhaus im Norden des Gazastreifens steht in Flammen, nachdem es am 23. Mai 2025 Berichten zufolge von israelischen Panzern und Drohnen angegriffen wurde. Es handelt sich um eines der letzten funktionierenden Krankenhäuser in Nord-Gaza. Patienten – darunter Kinder, Verletzte und Schwangere – sowie das medizinische Personal schweben in akuter Lebensgefahr.