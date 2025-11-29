Rote Fahne TV
Am 29. November 2025 fanden umfangreiche antifaschistische Proteste gegen die Gründung der AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“ statt. Zahlreiche Initiativen, Gruppen und Einzelpersonen beteiligten sich an einem vielfältigen Aktionstag, der Kundgebungen, Demonstrationen und kreative Protestformen umfasste.
Antifaschistische Proteste in Gießen am 29.11.2025
