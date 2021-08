Arbeiterinnen und Arbeiter in die Politik

Karl Heinz Schulze, Direktkandidat der Internationalistischen Liste / MLPD in Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald I, Mecklenburg-Vorpommern Landesliste Platz 6

Karl Heinz Schulze kandidiert, weil die Arbeiter im Bundestag unterrepräsentiert sind und die Probleme der Arbeiter, insbesondere der Werftarbeiter in Stralsund nicht so gehört werden, wie es notwendig ist. Die Politik geht über die Interessen der Menschen hinweg. In Stralsund stehen derzeit über 100 Arbeitsplätze zur Disposition.

