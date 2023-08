Auf zum 1. Weltkongress der United Front

Am 5. und 6. September findet in Truckenthal in Thüringen der 1. Weltkongress der internationalen antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront, der United Front, statt. Hier ist der Film zum Kongress! In einer Crowdfunding-Kampagne, initiiert vom Team des Willi-Dickhut-Museums, komplett durch Spenden finanziert!