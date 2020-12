Free Moria - Abschiebungen stoppen

An den menschenunwürdigen Bedingungen in Moria hat sich nichts geändert.

Im Gegenteil, jetzt kommt der Winter.

In den Flüchtlingsunterkünften in Deutschland grassiert Corona ohne ausreichend Aufklärung und Gesundheitsschutz bzw. –versorgung. Es beginnt eine

neue Welle von Abschiebungen in Corona-Hotspots oder in Kriegsgebiete.

All das sind Schlaglichter auf den weiteren Ausbau der reaktionären Flüchtlingspolitik der EU. Darüber wollen wir uns informieren. Dagegen wollen wir protestieren! Für unsere Aktivitäten dazu wollen wir Spenden sammeln