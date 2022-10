Internationalismus Live: „Revolutionäre Gärung im Iran – Die Arbeiterklasse ist das Herz des Volksaufstands gegen das faschistische Mullah-Regime“

Am 24. Oktober fand im Kulturbunker in Köln-Mülheim die spannende Internationalismus-Live-Veranstaltung der MLPD „Revolutionäre Gärung im Iran – Die Arbeiterklasse ist das Herz des Volksaufstands gegen das faschistische Mullah-Regime“ statt. In diesem Video zeigen wir die Eingangsreferate von Nosrat Taymoorzadeh von der Kommunistischen Partei Iran und von Peter Weispfenning vom Zentralkomitee der MLPD.