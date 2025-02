Klares Zeichen gegen Rassismus: "#STEHT AUF, wenn ihr Menschen seid"

An die zwei Millionen Menschen haben sich seit Jahresbeginn an der antifaschistischen Protestwelle in Deutschland, gegen die faschistische Gefahr, gegen die AfD und gegen das Einreißen der Brandmauer, insbesondere durch CDU/CSU, FDP und BSW beteiligt. Schalke 04 mischt sich in diese gesellschaftliche Debatte ein und hat mit einem aktuellen Video ein klares "Nein" zu Rassismus, Abschiebewahn und zur Hetze gegen Flüchtlinge gesetzt.