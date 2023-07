Kritik an Israel gleich Antisemitismus?

Die 765. Gelsenkirchener Montagsdemo hat sich am 10. Juli 2023 klar positioniert: „No go im Rat der Stadt - NEIN zu den unhaltbaren Beschlüssen mit Antisemitismus-Vorwürfen gegen AUF und die Linke! Nein zu Antisemitismus, Rassismus und Antikommunismus! JA zu Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf und der Demokratiebewegung in Israel!“ In diesem Rahmen hielt Stefan Engel, der Leiter der Redaktion des theoretischen Organs der MLPD, die im Video dokumentierte Rede.