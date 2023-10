Lehren aus dem Hamburger Aufstand

Am 28. Oktober 2023 führt die MLPD in Stuttgart, Weimar und natürlich in Hamburg eine Veranstaltung zu den Lehren des Hamburger Aufstands von 1923 durch. Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet und freuen sich auf eine Rede der Parteivorsitzenden Gabi Fechtner und eine eigens dafür geschriebene und eingeübte Revue mit Theaterszenen und Liedern. Zur Einstimmung: Podcast mit dem Rote-Fahne-Geschichtsredakteur Dieter Klauth